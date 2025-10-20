ajkabűnügyrongálás
Zavarta az utcáról éjszaka beszűrődő zene, lement és bosszút állt

2025. 10. 20. 07:19
Megdöbbenve látta hétvégén egy ajkai lakos, hogy valaki megrongálta a parkolóban lévő autóját megrongálták. A karosszériát, a szélvédőt, a visszapillantó tükröket és a lámpaburákat is lefújta valaki festékszóróval.

A Veszprém Vármegyei Rendőr-főkapitányság tájékoztatása szerint az egyenruha néhány órán belül azonosították a 69 éves helyi lakost,majd elfogták és kihallgatták. A férfi elismerte a rongálást, és azt mondta, hogy nagyon megbánta a történteket.

Mentségére hozta fel, hogy az éjszakai pihenését megzavarta az utcáról beszűrődő hangos zene, és azt feltételezte, hogy abból az autóból jött a lárma, ezért bosszúból lefújta. A megközelítőleg többszázezer forintos kárt hajlandó megtéríteni és a kocsi gazdájától is is bocsánatot kérni.

Ellene rongálás miatt folyik a nyomozás.

Egy férfi bosszúból agyonlőtte a feleségét halálra gázoló autóst, majd a gyilkos fegyvert a neje sírjára helyezte.

