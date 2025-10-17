mészáros lőrincopus energetikaátadás
Belföld

Mészáros Lőrinc személyesen adta át a 18 milliárdos kormánytámogatással épült alállomást

mészáros csoport
admin Spirk József
2025. 10. 17. 18:45
mészáros csoport

A Nyíregyháza Ipari Park villamosenergia ellátásával kapcsolatos hálózatfejlesztések első ütemében megvalósuló „Nyíregyháza-Nyírjes” alállomás üzembe helyezésével jelenleg már 184 MVA villamos teljesítmény áll rendelkezésre az ipari parkban – írta közleményében a Mészáros-csoporthoz tartozó Opus Energetika. A hálózatfejlesztést a második ütemmel együtt a kormány több mint 18,2 milliárd forinttal támogatja.

Azt írták, hogy a „Nyíregyháza-Nyírjes” alállomást a megnövekedett ipari fogyasztói igények hívták életre, „hatalmas léptékű, országos jelentőségű fejlesztés, ami 324 MVA teljesítmény biztosítására képes”.

Az új alállomás átadásán jelen volt Lantos Csaba energiaügyi miniszter, Dr. Kovács Ferenc Nyíregyháza polgármestere, Mészáros Lőrin,c a Mészáros Csoport tulajdonosa és Torda Balázs, az OPUS TITÁSZ Zrt. elnök-vezérigazgatója.

Mészáros Lőrinc a közlemény szerint azt mondta:

A mostani beruházás esetében is érvényesül az a célunk, hogy beruházásaink ne csak rövid távú előnyt, hanem valódi, hosszú távú értéket teremtsenek: munkahelyeket, stabil vállalkozási környezetet, fenntartható fejlődést, biztos jövőt minden magyar család és vállalkozás számára. Ezek az eredmények nem valósulhatnának meg – sem itt, sem országos szinten – az állam, a kormány, a helyi önkormányzatok, szakhatóságok és az energetikai szakma rendkívül elkötelezett szereplői, mérnökei, kivitelezői nélkül.

Ajánlott videó

Friss

Népszerű

Összes
A bíróság szerint a rendőrség a befőttes üveget is beleszámolta a zuglói nagy marihuánafogásba
Meghalt Egyed Zsolt, a Jobbik volt parlamenti képviselője
Gázrobbanás szakított ki több lakást egy bukaresti panelból – videókon a helyszín
„Nekem ez nem férfi” – Ritának nem tetszett, hogy miután Sanya meghívta egy fagyira, utóbbi elvárta, hogy a pizzázásukat már ő állja
Mit hoz Orbánnak a Trump-Putyin-csúcs?
Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!
Megnézem
Olvasói sztorik