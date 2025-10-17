Mészáros Lőrinc személyesen adta át a 18 milliárdos kormánytámogatással épült alállomást

A Nyíregyháza Ipari Park villamosenergia ellátásával kapcsolatos hálózatfejlesztések első ütemében megvalósuló „Nyíregyháza-Nyírjes” alállomás üzembe helyezésével jelenleg már 184 MVA villamos teljesítmény áll rendelkezésre az ipari parkban – írta közleményében a Mészáros-csoporthoz tartozó Opus Energetika. A hálózatfejlesztést a második ütemmel együtt a kormány több mint 18,2 milliárd forinttal támogatja.

Azt írták, hogy a „Nyíregyháza-Nyírjes” alállomást a megnövekedett ipari fogyasztói igények hívták életre, „hatalmas léptékű, országos jelentőségű fejlesztés, ami 324 MVA teljesítmény biztosítására képes”.

Az új alállomás átadásán jelen volt Lantos Csaba energiaügyi miniszter, Dr. Kovács Ferenc Nyíregyháza polgármestere, Mészáros Lőrin,c a Mészáros Csoport tulajdonosa és Torda Balázs, az OPUS TITÁSZ Zrt. elnök-vezérigazgatója.

Mészáros Lőrinc a közlemény szerint azt mondta: