Belföld

A Készenléti Rendőrség két tagja ellen nyomoz az ügyészség lőfegyverrel való visszaélés miatt

admin Spirk József
2025. 10. 17. 19:38

Lőfegyverrel visszaélés bűntette miatt nyomoznak a Készenléti Rendőrség egy hivatásos és egy nem hivatásos tagja, valamint egy civil személy ellen – közölte a Központi Nyomozó Főügyészség (KNYF) pénteken az MTI-vel.

A közlemény szerint a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda (KR NNI) és a Nemzeti Védelmi Szolgálat felderítő tevékenysége alapján a Fővárosi Nyomozó Ügyészség lőfegyverrel visszaélés bűntette miatt rendelt el nyomozást.

A büntetőeljárást a Fővárosi Nyomozó Ügyészség folytatja.

A főügyészség közlése szerint az eljárásról további tájékoztatás a nyomozás érdekében jelenleg nem adható. (MTI)

