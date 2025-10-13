reggeli pakkfriss hírekpolitikaidőjárás
Hétfői friss hírek, forgalom, időjárás – Reggeli pakk

GETTY IMAGES
24.hu
2025. 10. 13. 07:01
GETTY IMAGES

2025. október 13., hétfő

Friss hírek

 

Ezekre figyelj, ha elindulsz otthonról:

MÁV

  • A ceglédi és a szegedi fővonalon módosul a menetrend október 13-tól három héten át. Részletek.

BKK

  • 73-as és a 76-os trolibusz október 14-ig terelve közlekedik, nem érinti a Rottenbiller utca / István utca és a Ferdinánd híd (Izabella utca) közötti megállókat a Nyugati pályaudvar M, illetve a Jászai Mari tér felé.

 

Mai időjárás:

  • Északkeleten és északnyugaton előfordulhat eső, záporeső.
  • A legmagasabb nappali hőmérséklet 14 és 20 fok között várható.
  • Késő este 6, 13 fok valószínű.
  • Részletes időjárás-előrejelzés.

 

Névnap:

  • Kálmán
  • Ede

 

Deviza középárfolyam:

  • EUR 390,39
  • USD 337,15
  • CHF 418,72
  • GBP 448,68

 

+1

Ajánlatokat kértünk, mennyiért juthatunk ki bérelt géppel a portugál-magyarra – így működik a magánrepülőzés
Sok az ellentmondás a miniszterelnök magánrepülős focitúrái körül. Utánajártunk, mennyibe kerülne, ha magánrepülővel szeretnénk eljutni a keddi vb-selejtező helyszínére. Sőt, ennél sokkal többet megtudtunk a privát repülőzés világáról.

