Hétfői friss hírek, forgalom, időjárás – Reggeli pakk

2025. október 13., hétfő
Friss hírek
- RTL: Juhász Péter Pál intimpiercingjével menőzött a lányok előtt.
- Majdnem minden negyedik állás betöltetlen volt tavaly az állami fenntartású gyermekotthonokban
- Lemondott, saját emberei ostorozták, mégis újraválasztották Kiskunfélegyháza polgármesterét.
- Még be se adták az építési engedélyt, de már letették az Úszószövetség székhelyének alapkövét.
- Megtalálták, mire költsék a Trump vámjaiból befolyó pénzt: katonákat fizetnének belőle.
- Német rendőrség: a megkéselt polgármesternő a támadás előtt kétszer is megkereste a hatóságokat.
- Azért kellett kényszerleszállást végrehajtania a Ryanair egyik gépének, mert kis híján kifogyott belőle az üzemanyag.
- Egy jachton ölelkezve kapták lencsevégre Katy Perryt és Justin Trudeau-t.
Ezekre figyelj, ha elindulsz otthonról:
MÁV
- A ceglédi és a szegedi fővonalon módosul a menetrend október 13-tól három héten át. Részletek.
BKK
- A 73-as és a 76-os trolibusz október 14-ig terelve közlekedik, nem érinti a Rottenbiller utca / István utca és a Ferdinánd híd (Izabella utca) közötti megállókat a Nyugati pályaudvar M, illetve a Jászai Mari tér felé.
Mai időjárás:
- Északkeleten és északnyugaton előfordulhat eső, záporeső.
- A legmagasabb nappali hőmérséklet 14 és 20 fok között várható.
- Késő este 6, 13 fok valószínű.
- Részletes időjárás-előrejelzés.
Névnap:
- Kálmán
- Ede
Deviza középárfolyam:
- EUR 390,39
- USD 337,15
- CHF 418,72
- GBP 448,68
+1
Kapcsolódó
Ajánlatokat kértünk, mennyiért juthatunk ki bérelt géppel a portugál-magyarra – így működik a magánrepülőzés
Sok az ellentmondás a miniszterelnök magánrepülős focitúrái körül. Utánajártunk, mennyibe kerülne, ha magánrepülővel szeretnénk eljutni a keddi vb-selejtező helyszínére. Sőt, ennél sokkal többet megtudtunk a privát repülőzés világáról.