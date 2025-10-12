Lemondott, saját emberei ostorozták, mégis újraválasztották Kiskunfélegyháza polgármesterét

Csányi József független jelölt nyerte a polgármester-választást a Bács-Kiskun vármegyei Kiskunfélegyházán – közölte a helyi Választási Iroda megbízott vezetője vasárnap este.

Vargáné Rácz Judit elmondta: a tavalyi választáson is győztes Csányi József 3885, míg a másik két, szintén független jelölt Kása Norbert 2192, Szabó Bálint Gábor pedig 353 érvényes szavazatot kapott. Kollár László, a Válasszon Jövőt! Kiskun Lokálpatrióta Egyesület és a Jobbik Magyarországért Mozgalom közös jelöltje 996 voksot szerzett.

Csányi József független jelölt a szavazatok több mint 52 százalékát szerezte meg.

A Bács-Kiskun vármegyei város 23386 választópolgárának mintegy 32 százaléka ment el szavazni.

Az időközi választásra azért volt szükség, mert az egy évvel korábban megválasztott polgármester, Csányi József (Nemzeti Fórum) július 9-én váratlanul lemondott tisztségéről, majd néhány héttel később bejelentette, hogy újra megméretteti magát, de ezúttal független jelöltként.

A Kecsup összefoglalója szerint Csányi lemondása után saját frakciója, a Fidesszel szövetséges Nemzeti Fórum éles támadást indított ellene, súlyos vádakkal illette a régi-új polgármestert. Csányi József sem maradt adós a válasszal: előállt saját verziójával, és nem kímélte sem volt alpolgármestereit, kabinetfőnökét, sem a város jegyzőjét – utóbbi időközben le is mondott. A konfliktus odáig fajult, hogy az ellenzék a képviselő-testület feloszlatását kezdeményezte, ám a többséget adó Nemzeti Fórum képviselői ezt elvetették, majd Lezsák Sándor felszólítás után ismét Csányi József mögé sorakoztak fel.