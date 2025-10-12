RTL: Juhász Péter Pál intimpiercingjével menőzött a lányok előtt

Az RTL Házon kívül című műsora megszólaltatta a Szőlő utcai javítóintézet volt igazgatójának egyik állítólagos áldozatát, aki az őt ért inzultusokról beszélt.

Az intézmény korábbi igazgatóját Juhász Péter Pált és élettársát a hatóságok a tavasszal vették őrizetbe. A gyanú szerint több nagykorú fiatalt kényszerítettek prostitúcióra, a bevételt pedig elvették tőlük. A bíróság a gyanúsítottak letartóztatását legutóbb november 29-ig hosszabbította meg.

Zsuzsa arról beszélt, hogyan 14 éves korában hálózta be őket az intézet igazgatója, aki akkor még nem a Szőlő utcai fiú javítóintézetet vezette, hanem egy átmeneti intézményt. A fiatal nő felidézte, hogy akkoriban mennyire vágytak az elismerésre, a szeretetre, tartozni valakihez, de mint kiderült, az általuk csodált Péter sem állt mellettünk.

A Hvg.hu által idézett riport szerint Zsuzsának 2002-ben kezdődött a nevelőintézetis története: mivel nem volt a családjukban egy olyan keresőképes családtag, aki eltartotta volna, őt és testvérét kiemelték a családból, ekkor kerültek otthonba. Felidézte az első napját: először az orvosi szobában kellett levetkőzniük, hogy megnézzék, nincs-e rajtuk lila folt, vagy bármilyen sérülés. Beszórták őket tetűirtóval.

Már az első napon kóstolgatni kezdték őket a társaik. Itt jött rá arra, hogy mint egy börtönben, ha védelmet akarnak, egy erősebbet kell keresni, mert a nevelők nem védik meg őket és mert a korábbi barátaik elkerülték őket, mert intézetisek lettek.

Ekkoriban kereste meg őket az átmeneti intézet vezetője, Péter, aki több kirándulásra is elvitte őket. Úgy érezte, Péter „menőnek” számított: fiatal volt és nem feledkezett meg róluk akkor sem, amikor áthelyezték őket. Egy utazáson mutatta meg a lánynak az intimpiercingjét is – amin a gyerek teljesen megdöbbent – és azt is mondta, hogy neki is kellene ilyet viselnie. Amikor az intézményben erről beszámolt, hitetlenkedve fogadták, mondván, „ez nem lehetséges”.

A riport szerint egyébként Juhász Péter Pál több lánynak is intimpiercinget rakott be az intézmény egyik helyiségében.