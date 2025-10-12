RTL: Majdnem minden negyedik állás betöltetlen volt tavaly az állami fenntartású gyermekotthonokban

Van olyan budapesti gyermekotthon, ahol a szakmai álláshelyek csaknem fele betöltetlen volt tavaly decemberben – derült ki az RTL Híradóhoz eljuttatott dokumentumból, amelyet a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóságon készítettek 2024 végén.

Az adatokból az is kiderül, hogy átlagosan 24 százalék körül volt a munkaerőhiány az állami fenntartású gyermekotthonokban.

Két budapesti intézményben volt a leginkább kritikus a helyzet, ahol 50 százalék feletti a betöltetlen állások aránya. Molnár László, aki több mint húsz évig vezette a fővárosi Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálatot, az RTL-nek úgy fogalmazott, nem újkeletű a probléma ez a gyerekvédelemben, és tud olyan intézményről, ahol tucatnyi gyerekre egyetlen nevelő jutott.

Az RTL Híradója kereste a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóságot, de nem válaszoltak a kérdéseikre.

A hét elején a Fidesz leszavazta a gyermekvédelmi dolgozók béremeléséről és a gyermekek napi étkezésére fordított díj emeléséről szóló javaslatot, a szociális dolgozók, köztük gyermekvédelmi dolgozók pedig tiltakozásuk kifejezéséül lyukas cipőket öntöttek a karmelita elé.