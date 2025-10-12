Német rendőrség: a megkéselt polgármesternő a támadás előtt kétszer is megkereste a hatóságokat

Életveszélyes állapotban szállították kórházba kedden a Ruhr-vidéki Herdecke újonnan megválasztott polgármesterét. Az 57 éves helyi politikust, Iris Stalzert az otthonában többször megszúrták.

A gyanú hamar a nő két örökbefogadott gyermekére, 15 éves fiára és 17 éves lányára terelődött, bár Stalzer – miután a kórházban sikerült kikérdezni – azt állította, hogy nem ismerte a támadóját.

A Spiegel vasárnapi híradása szerint a rendőrség megerősítette, hogy a nő a támadást megelőző napon kétszer is bejelentkezett náluk.

Személyesen is beszéltünk vele, mondta az Ennepe-Ruhr körzet rendőrségi szóvivője, ám a folyamatban lévő nyomozás miatt a megbeszélés tartalmáról nem adott további tájékoztatást.

A Spiegel írta meg korábban, hogy az örökbefogadott fiút bilincsben vitték el a helyszínről, ugyanakkor azt is kiderítették, hogy nyáron, a családi házban a 17 éves lány támadt rá késsel az anyjára.

A Frankfurter Allgemeine Zeitung szerdán azt írta, hogy a lányt gyanúsítják a polgármesternő megkéselésével. A lap azt írta, hogy a ház pincéjében a rendőrök olyan nyomokat találtak, amelyek arra utalnak, hogy a bűncselekmény odalent történt. A szobákban a rendőrök két kést és az elkövető(k) által viselt ruhákat is megtaláltak.