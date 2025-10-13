world aquaticsgulyás gergelyláng negyedalapkőletétel
Még be se adták az építési engedélyt, de már letették az Úszószövetség székhelyének alapkövét

Rózsahegyi Zsanett, a Láng Negyed projekt vezetője, Zentai Péter, a Láng Negyed tulajdonosa, Gulyás Gergely, a Miniszterelnökséget vezető miniszter, Husszein al-Musszalam, a WA elnöke, Schmidt Ádám, a Honvédelmi Minisztérium sportért felelős államtitkára és Brent Nowicki, a WA ügyvezető igazgatója (b-j) a vizes sportokat tömörítő nemzetközi szövetség, a World Aquatics (WA) székháza alapkövének letételén Budapesten 2025. október 7-én.

Letették a Nemzetközi Úszószövetség, a World Aquatics (WA) új budapesti központjának alapkövét, de az építési engedélyt még meg sem kérték rá – tudta meg a Népszava. Az ünnepélyes eseményen pedig ott volt ásóval a kezében Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter is.

Az épületet a Váci úton, a leendő Láng-negyed szélén húznák fel, és része lenne a rengeteg lakást és irodát magába foglaló gigaberuházásnak.

A székházat is tartalmazó Láng-projekt újragondolt terveit a Népszava információi szerint még csak ezután tárgyalja az Országos Építészeti Tervtanács, azt pedig a fővárosi kormányhivatal erősítette meg a lapnak, hogy a World Aquatics székházára nem adtak be építési engedélyt.

WA-egyezséget nyélbe ütő Szijjártó Péter külügyminiszter az úszószövetség ideiglenes budapesti irodájának tavalyi megnyitóján úgy számolt, hogy 2026 végére megépül a Láng-negyedbe tervezett új központ és a Magyarország által rendezendő 2027-es világbajnokságot már onnan irányítja a sportszervezet, amely a svájci Lausanne-ból költözne a XIII. kerületbe. A Láng-negyed megépítéséhez azonban még hozzá sem kezdtek, a székház átadásával is csak 2028-ra kalkulálnak.

