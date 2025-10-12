A nap legfontosabb hírei – 2025. 10. 12.

Contributor/Getty Images HIRDETÉS A moldáv kormány a napokban jóváhagyta a 2035-ig szóló új katonai stratégiáját, amelyben Oroszországot nevezi meg fő biztonsági fenyegetésként. Erre reagálva Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője kijelentette, hogy Moldova vezetése „súlyos hibát követ el” azzal, hogy Oroszországot ellenséggé teszi, egyúttal „konfrontatív, barátságtalan iránynak” nevezte a lépést Oroszországgal szemben – írja a TASZSZ. A lapnak nyilatkozva Peszkov megfenyegette Moldovát, arra utalva, hogy ők is Ukrajna sorsára juthatnak, ha Moszkva ellenében határozzák meg magukat. „Úgy vélik, hogy az Európával való kapcsolatok kiépítésének irányvonala Oroszország teljes elítélését jelenti. Egy ország már elkövetett egy ilyen hibát. Ez semmi jót nem hozott ennek az egy országnak” A Kreml szóvivője a 444 szerint emellett egy egy atomháborús fenyegetést is küldött Ukrajnának, hogy elvegye Donald Trump kedvét az újabb támogatástól. Mint mondta, amennyiben az ukránok valóban megkapják és orosz célpontok ellen bevetik az amerikai Tomahawk-rakétákat, akkor azt Oroszország akár nukleáris támadásnak is tekintheti. Kapcsolódó Putyin vesztett Moldovában, de a hibrid háború nem ért véget A hírek szerint a Kreml legalább 400 millió dollárt költött a moldovai közvélemény befolyásolására, és nem fogja feladni a harcot. HIRDETÉS Átálltak az elitkatonák a tüntetőkhöz, megtagadták a lőparancsot, bukhat a madagaszkári elnök Discover Így csapódott a pálmafák közé egy helikopter a kaliforniai strandon Discover Elvenar - Ingyenes játék Egy stresszoldó játék, amit mindenki körülöttem játszik. Read More Skip Lövöldözés volt egy német kisvárosban Discover Megkéselték a börtönben a pedofil rocksztárt, belehalt a sérüléseibe Discover Átálltak az elitkatonák a tüntetőkhöz, megtagadták a lőparancsot, bukhat a madagaszkári elnök Újabb országban döntheti meg a hatalmat a Z-generáció. 24.hu Egy stresszoldó játék, amit mindenki körülöttem játszik. Elvenar - Ingyenes játék | Hirdetés Higgy magadban, hogy neked is lehet saját otthonod! Erste Bank | Hirdetés Így csapódott a pálmafák közé egy helikopter a kaliforniai strandon Videón a baleset. 24.hu Lövöldözés volt egy német kisvárosban 24.hu Megkéselték a börtönben a pedofil rocksztárt, belehalt a sérüléseibe 24.hu Több tucat katona halt meg a hétvégén kitört afgán-pakisztáni harcokban 24.hu Kijev nagy részén nincs áram az éjszakai orosz rakétatámadások miatt 24.hu Családi wellness élmények az Ensanában akár 20% kedvezménnyel Foglaljatok most 20% kedvezménnyel, és élvezzétek az őszi feltöltődést Ensana Hotels | Hirdetés 2025 legkényelmesebb ortopéd cipője Ne hagyja ki 50% kedvezményünket https://kelkeres.com/ | Hirdetés Szurdokok és vízesések Fedezzen fel vad szurdokokat, vízeséseket, hegyvidékeket és szőlőültetvényeket Alsó-Ausztria | Hirdetés Legfelkapottabb Drónnal tervezték megölni a belga miniszterelnököt 24.hu Legfelkapottabb Kiderült, hogy áll össze a cseh koalíció 24.hu Tökéletes cipő egész napos sétához és álláshoz Még akkor sem érzi magát kényelmetlenül, ha nagy távolságokat tesz meg https://kelkeres.com/ | Hirdetés HIRDETÉS Továbbiak felfedezése Tudományos magazin Gyermek étkezési díj emelés Fürdőszoba felújítás költség kalkulátor Trappista sajt ár összehasonlítás Biológus hallgató keresése díj Életmód tanácsadás Elektromos autó E-roller vásárlás Budapest Gyermekvédelmi béremelés javaslat Otthonfelújítási program HIRDETÉS HIRDETÉS Ajánlott videó HIRDETÉS HIRDETÉS Friss Népszerű Összes 21:15 Német rendőrség: a megkéselt polgármesternő a támadás előtt kétszer is megkereste a hatóságokat 20:17 Mit tud a társasjáték, ami évek óta rendszeresen összeránt egy felnőtt társaságot? 20:05 A csehek bánták az újabb feröeri futballcsodát 19:59 RTL: Juhász Péter Pál intimpiercingjével menőzött a lányok előtt 19:47 Egy jachton ölelkezve kapták lencsevégre Katy Perryt és Justin Trudeau-t 19:14 Megtalálták, mire költsék a Trump vámjaiból befolyó pénzt: katonákat fizetnének belőle 19:10 „Öt perc után úgy éreztem, hogy összeesem a pályán” – Stollár Fanny az extrém hőséggel megharcolva ért el új karriercsúcsot 19:02 Ez lett a Balaton sütije 2025-ben 18:57 Hidegfronttal indul a jövő hét 18:39 Oldalára borult egy szirénázó mentő Egerben, amikor egy kereszteződésben ütközött 18:10 Ed Gein nőket ásott ki, hogy mellbimbós övet varrjon – a Netflix Ed Geint, hogy pénzt csináljon 18:05 „Százévente születik ilyen tehetség” – Klopp megvédte az agyonkritizált Liverpool-focistát 17:57 A kormányzat nagy vadásza megalapította a Vadász Digitális Polgári Kört 17:51 Felmászott a Szent Péter-bazilika oltárára, letolta a nadrágját, és vizelni kezdett egy férfi 17:33 Vidám ének, zeneszó és tánc töltötte meg Somoskőújfalu utcáit HIRDETÉS Felmászott a Szent Péter-bazilika oltárára, letolta a nadrágját, és vizelni kezdett egy férfi Cápák kampón, guanós zsákok és tüntetéstűz a hét képein Így csapódott a pálmafák közé egy helikopter a kaliforniai strandon „Ha rosszul választasz, a sajátjaid bunkerébe repülsz bele” – lassan elvész az együttérzés az ukrán drónpilótákból Senki sem élte túl a gyárrobbanást Amerikában HIRDETÉS Új Opel Movano felépítmények