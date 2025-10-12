navtörvénymódosítás
Belföld

Módosítja a Fidesz a NAV feladatait: bármelyik miniszter kommunikációra kérheti az adóhatóságot

24.hu
admin Spirk József
2025. 10. 12. 17:18
24.hu

A napokban tárgyalta a parlament honvédelmi és rendészeti bizottsága azt az előterjesztést, amely módosítaná a NAV az adózás rendjéről szóló törvényben rögzített feladatait. Az indítványt a bizottság kormányoldali tagjai készítették.

A fideszes kiegészítés szerint a NAV, amennyiben a bizottság által már jóváhagyott előterjesztést a parlament is elfogadja, nemcsak az adópolitikáért felelős miniszter kezdeményezése alapján kezdhet kommunikációba. A 2017-ben hatályba lépett törvényben eddig az szerepelt, hogy a adóügyi miniszter utasítása alapján kell a NAV-nak teljesítenie a jogszabályban meghatározott adókedvezményre, adóalap-kedvezményre vagy adómentességre való jogosultsággal összefüggő kormányzati tájékoztatást.

A kormányoldali módosítás szerint ez most megváltozik, és az adóhatóságot a kormány bármelyik tagja felkérheti a tájékoztatás megtételére.

Mióta a Covid-oltások regisztrációját is kormánypropaganda terjesztésére használták fel, aligha lehet kétség afelől, hogy a Fidesz képes minden csatornát bevetni a kampányban

– mondta a 24.hu-nak Harangozó Tamás, a parlamenti bizottság MSZP-s tagja, aki szerint a törvénymódosításban meg nem nevezett kormánytag nyilván Rogán Antal propagandaminiszter lesz, és ezzel a kiegészítéssel a NAV tájékoztató tevékenységét is beillesztik a kormánypropaganda eszközei közé.

A 24.hu vasárnap levélben kereste a Kormányzati Tájékoztatási Központot, hogy megtudjuk, miért van szükség a változtatásra, és ki lenne a szóban forgó miniszter. Amint választ kapunk, kiegészítjük a cikket.

Ajánlott videó

Friss

Népszerű

Összes
Egy következő korszakos zseni kiteljesedéséhez is hozzájárult a Szomorú vasárnap szerzője
„Minden győrit gyűlölünk” – írták ki a Fradi-drukkerek, miközben a csapatukat laposra verte a nagy rivális
A Kreml szerint Moldova súlyos hibát követ el, és könnyen Ukrajna sorsára juthat
„Ha rosszul választasz, a sajátjaid bunkerébe repülsz bele” – lassan elvész az együttérzés az ukrán drónpilótákból
Milliárdok ragadhatnak bent az államkasszában a meghalt nyugdíjasok ellátásaiból
Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!
Megnézem
Olvasói sztorik