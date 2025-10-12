Módosítja a Fidesz a NAV feladatait: bármelyik miniszter kommunikációra kérheti az adóhatóságot

A napokban tárgyalta a parlament honvédelmi és rendészeti bizottsága azt az előterjesztést, amely módosítaná a NAV az adózás rendjéről szóló törvényben rögzített feladatait. Az indítványt a bizottság kormányoldali tagjai készítették.

A fideszes kiegészítés szerint a NAV, amennyiben a bizottság által már jóváhagyott előterjesztést a parlament is elfogadja, nemcsak az adópolitikáért felelős miniszter kezdeményezése alapján kezdhet kommunikációba. A 2017-ben hatályba lépett törvényben eddig az szerepelt, hogy a adóügyi miniszter utasítása alapján kell a NAV-nak teljesítenie a jogszabályban meghatározott adókedvezményre, adóalap-kedvezményre vagy adómentességre való jogosultsággal összefüggő kormányzati tájékoztatást.

A kormányoldali módosítás szerint ez most megváltozik, és az adóhatóságot a kormány bármelyik tagja felkérheti a tájékoztatás megtételére.

Mióta a Covid-oltások regisztrációját is kormánypropaganda terjesztésére használták fel, aligha lehet kétség afelől, hogy a Fidesz képes minden csatornát bevetni a kampányban

– mondta a 24.hu-nak Harangozó Tamás, a parlamenti bizottság MSZP-s tagja, aki szerint a törvénymódosításban meg nem nevezett kormánytag nyilván Rogán Antal propagandaminiszter lesz, és ezzel a kiegészítéssel a NAV tájékoztató tevékenységét is beillesztik a kormánypropaganda eszközei közé.

A 24.hu vasárnap levélben kereste a Kormányzati Tájékoztatási Központot, hogy megtudjuk, miért van szükség a változtatásra, és ki lenne a szóban forgó miniszter. Amint választ kapunk, kiegészítjük a cikket.