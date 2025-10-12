A moldáv kormány a napokban jóváhagyta a 2035-ig szóló új katonai stratégiáját, amelyben Oroszországot nevezi meg fő biztonsági fenyegetésként. Erre reagálva Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője kijelentette, hogy Moldova vezetése „súlyos hibát követ el” azzal, hogy Oroszországot ellenséggé teszi, egyúttal „konfrontatív, barátságtalan iránynak” nevezte a lépést Oroszországgal szemben – írja a TASZSZ.

A lapnak nyilatkozva Peszkov megfenyegette Moldovát, arra utalva, hogy ők is Ukrajna sorsára juthatnak, ha Moszkva ellenében határozzák meg magukat.

„Úgy vélik, hogy az Európával való kapcsolatok kiépítésének irányvonala Oroszország teljes elítélését jelenti. Egy ország már elkövetett egy ilyen hibát. Ez semmi jót nem hozott ennek az egy országnak”

A Kreml szóvivője a 444 szerint emellett egy egy atomháborús fenyegetést is küldött Ukrajnának, hogy elvegye Donald Trump kedvét az újabb támogatástól. Mint mondta, amennyiben az ukránok valóban megkapják és orosz célpontok ellen bevetik az amerikai Tomahawk-rakétákat, akkor azt Oroszország akár nukleáris támadásnak is tekintheti.