moldovadimitrij peszkovvlagyimir putyinkreml
A Kreml szerint Moldova súlyos hibát követ el, és könnyen Ukrajna sorsára juthat

Contributor/Getty Images
24.hu
2025. 10. 12. 13:31
Contributor/Getty Images

A moldáv kormány a napokban jóváhagyta a 2035-ig szóló új katonai stratégiáját, amelyben Oroszországot nevezi meg fő biztonsági fenyegetésként. Erre reagálva Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője kijelentette, hogy Moldova vezetése „súlyos hibát követ el” azzal, hogy Oroszországot ellenséggé teszi, egyúttal „konfrontatív, barátságtalan iránynak” nevezte a lépést Oroszországgal szemben – írja a TASZSZ.

A lapnak nyilatkozva Peszkov megfenyegette Moldovát, arra utalva, hogy ők is Ukrajna sorsára juthatnak, ha Moszkva ellenében határozzák meg magukat.

„Úgy vélik, hogy az Európával való kapcsolatok kiépítésének irányvonala Oroszország teljes elítélését jelenti. Egy ország már elkövetett egy ilyen hibát. Ez semmi jót nem hozott ennek az egy országnak”

A Kreml szóvivője a 444 szerint emellett egy egy atomháborús fenyegetést is küldött Ukrajnának, hogy elvegye Donald Trump kedvét az újabb támogatástól. Mint mondta, amennyiben az ukránok valóban megkapják és orosz célpontok ellen bevetik az amerikai Tomahawk-rakétákat, akkor azt Oroszország akár nukleáris támadásnak is tekintheti.

Kapcsolódó
Putyin vesztett Moldovában, de a hibrid háború nem ért véget
A hírek szerint a Kreml legalább 400 millió dollárt költött a moldovai közvélemény befolyásolására, és nem fogja feladni a harcot.

