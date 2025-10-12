13. havi nyugdíjfarkas andrásmeghaltnyugdíj
Milliárdok ragadhatnak bent az államkasszában a meghalt nyugdíjasok ellátásaiból

2025. 10. 12. 14:56
A novemberi nyugdíjemeléssel, és a 13. havi nyugdíjjal kapcsolatban is kaptunk olyan észrevételt, hogy elveszhet a meghalt nyugdíjasoknak járó pénz. De mikor fordulhat ez elő, és törvényszerű-e, hogy elvesszenek a nyugdíjpénzek? Ennek jártunk utána, és próbáltuk számszerűsíteni, mekkora összegről lehet szó, amihez megkérdeztük a Magyar Államkincstárat is.

A nyugdíjasok év elején a várható – a költségvetésben rögzített – infláció mértékével egyező nyugdíjemelést kapnak, amelyet azonban korrigálhatnak az év vége felé: amennyiben az év közben magasabb az infláció, novemberben nyugdíjkorrekcióról dönthet a kormány. A nyugdíjkorrekció a januári 3,2 százalékos emelés után idén 1,6 százalékos mértékű lesz novemberben.

Egyik olvasónk ezzel kapcsolatban jelezte, hogy azoknak a rokonai, akik év közben halnak meg, „ezt már nem kapják meg”, szemben a nyugdíjjal, amelyre az örökösök igényt tarthatnak. De vajon tényleg így van-e?

A nyugdíj a nyugdíjas halála napját magában foglaló hónap utolsó napjáig folyósítható, és aki hozzátartozóként, örökösként erre igényt tart, az az elhalálozás (örökös esetén a hagyatéki eljárás lezárása) után egy éven belül kérheti ennek kifizetését. És mi a helyzet a novemberi, januárig visszamenőleges nyugdíjemeléssel, vagyis a nyugdíjkorrekcióval? Farkas András nyugdíjszakértő kifejtette, a 2025. január 1-jére visszamenőleges 1,6 százalékos nyugdíjemelés azokat a nyugdíjasokat is megilleti időarányosan, akik a novemberi nyugdíjuk átvétele előtt elhunytak.

A Központi Statisztikai Hivatal adatai szerint tavaly mintegy 74 ezer olyan 65 év feletti magyar állampolgár volt, akik október végéig haltak meg.

