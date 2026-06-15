bonnie tyler
Élet-Stílus

Bonnie Tyler felébredt a kómából, de az állapota továbbra is súlyos

Jakubaszek / Redferns
admin Besenyei Balázs
2026. 06. 15. 17:55
Jakubaszek / Redferns

Május elején írtunk arról, hogy Bonnie Tylert mesterséges kómába helyezték, hogy elősegítsék felépülését egy sürgősségi bélműtét után.

Tudjuk, hogy mindannyian a legjobbakat kívánjátok neki, ezért kérjük, hogy ebben a nehéz időszakban tartsátok tiszteletben a magánéletét. Amint lehetőségünk nyílik rá, újabb közleményt adunk ki

– közölte akkor Tyler sajtósa.

A portugáliai Faróban élő 74 éves énekesnőt szerdán sürgősen kórházba kellett szállítani, ahol megműtötték. A beavatkozásról szerdán posztoltak az Instagramra. Akkor azt írták, hogy a műtét jól sikerült, Bonnie Tyler lábadozik.

Tyler felébredt a mesterséges kómából, állítja a sajtósa. A The Sunnak úgy fogalmazott:

Bonnie már nincs kómában, de továbbra is súlyos állapotban van. Bár javulóban, de a felépülési folyamat lassú.

A cikk azt írja, Tylert még mindig intenzív osztályon tartják a dél-portugáliai Faróban, és az orvosok teljes felépülésre számítanak.

Itt állíthatod be, hogy a Google kereső elöl hozza a 24.hu-s találatokat

Ajánlott videó

Friss

Népszerű

Összes
Orbán: Miközben bűnözők támogatják a Tiszát, aközben a sejtetések meg a sugalmazások miatt minket gondolnak korruptnak
Rosszul lépett, beesett a kútba és meghalt egy nő Balatonendréden
Magyar Péter Gulyásnak: „Ma bebizonyította, hogy ugyanolyan, mint Pócs János vagy Takács Péter”
Megvan a futballvébé eddigi legnagyobb igazságtalansága
Megszavazta az Országgyűlés: aki nyolc évig miniszterelnök volt, többé nem lehet az
Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!
Megnézem
Olvasói sztorik