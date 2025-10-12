„Lehet, ez a legjobb, de ne nevezzük humánus megoldásnak” – gyérítik a vaddisznókat a Hegyvidéken

Elszaporodtak a vaddisznók a budapesti Hegyvidéken, amelyek rendszeresen nagy csapatba verődve vonulnak a környező utcákon. A helyi lakók abban egyetértenek, hogy ritkítani kellene az állományt, a „hogyan” kérdése azonban nagy vitát kavar. Az önkormányzat csapdába csalná, és elaltatná az állatokat. A helyiek közül van, aki a kilövést szorgalmazza, mások viszont visszacsalogatnák a vaddisznókat az erdőbe. A sertéspestis óta azonban nem lehet csak úgy áttelepíteni a vadakat máshová: a problémától szabadulni emiatt nem is olyan egyszerű.