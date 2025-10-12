Egy következő korszakos zseni kiteljesedéséhez is hozzájárult a Szomorú vasárnap szerzője

„Egy nagyon fura házban vagyunk” – ezzel a mondattal nyitott Merker Dávid, a hosszúlépés.járunk? társalapítója, történetmesélője, amikor beléptünk a Dob utca 46/b-be. Az Artisjus-szal együttműködésben szervezett, A magyar dalszerzés nyomában – Huszka Jenőtől Bródy Jánosig című városi séta részeként látogattuk meg az épületet, ahol többek közt Seress Rezső, a Szomorú vasárnap szerzője is élt, és ahol ezt a dalt meghallgathatta Presser Gábor is. Éveken át minden nap.

7 fotó

Annak ellenére, hogy ismert művészek sora lakott itt, a – még éppen a második háború kitörése előtt, 1938-ban megépült – Dob utca 46/b-nek már a lakók nélküli története is izgalmas: a házat furcsa alakú tér veszi körül, ahonnan azért kezdték el eltávolítani az épületeket, mert a két világháború közt egy hosszú sugárutat akartak felhúzni egészen a Madách térig.

A kapuja lett volna a diadalív, ami a Madách téren ma is látszik, viszont magából az Erzsébet/Madách sugárútból túl sok minden nem készült el, mert – ahogy a sétát vezető Merker Dávid elmondta – addig tervezték, „amíg rájöttek, hogy ezek a régi házak ebben a kerületben mekkora értéket képviselnek” (és hogy milyen drága lenne lebontani őket). De leginkább azért, mert jött a háború.