Az ügyészség azt írta Hadházynak, hogy Hatvanpusztán mindenre volt engedély, de hogy milyen engedély, azt nem közlik

A bicskei ügyész szerint sem volt bűncselekmény földig rombolni a hatvanpusztai műemlék istállókat, mert arra a hatóság engedélyt adott

Hadházy Ákos független országgyűlési képviselő a Facebook-oldalán tette közzé azt a napokban született határozatot, amely helyben hagyta a rendőrség szeptemberi döntését, hogy visszadobta a hatvanpusztai épületek lerombolása miatt tett feljelenését, egyben elutasította az ellenzéki képviselő ezzel kapcsolatban benyújtott panaszát is.

A bicskei ügyészség szerint „a nyomozóhatóság a feljelentés elintézéséhez szükséges és elégséges tudomásszerzés eredményeként” állapította meg, hogy a hatvanpusztai ingatlanokon az összes munkálatra megvolt a szakhatósági engedély. A kivitelezési tevékenység

a Fejér Vármegyei Kormányhivatal engedélyével, az engedélyben foglaltaknak mindenben megfelelően zajlott.

Hadházy közzétette a most elutasított panasz szövegét is. Ebben arra hívta fel az ügyészség figyelmét, hogy a rendőrség azért nem kezdett nyomozni, mert „a hatósági adatok szerint” a munkálatok a Fejér Vármegyei Kormányhivatal engedélyével zajlottak. Csakhogy a rendőrség a hivatkozásában nem jelölt meg egyetlen konkrét határozatot, vagy engedélyszámot sem.

A nyomozó hatóság döntésében foglalt állítása így teljes mértékben ellenőrizhetetlen, a döntés érdemi bizonyíték, konkrétumok alátámasztása nélküli

– írta panaszban a képviselő az ügyészségnek, amely most pontosan ugyanúgy, egyetlen konkrét határozat és ügyiratszám nélkül állította, hogy a kormányhivatal mindenre engedélyt adott.

A bicskei rendőrség szeptember elején három nap alatt utasította el a műemlékrombolás miatt tett feljelentést, még azt sem várták meg, hogy a kiegészítő dokumentumok beérkezzenek.

Fontos tudni: azok a rendőrök, ügyészek, köztisztviselők, akik ebben a faék egyszerűségű, köztörvényes bűncselekményben az Orbán családot fedezik, maguk is hivatali visszaélést követnek el. A hatvanpusztai műemlékrombolás elévülési idejének ugyan már a határán vagyunk, de ezeknek a hivatali visszaéléseknek az elévülési ideje a nulláról indul

– írta a Hadházy.