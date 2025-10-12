Egy gyalog igenis viselhet koronát

Ott az amerikai!

– hallom az örömteli felkiáltást a hátam mögött egy kőbányai általános iskola folyosóján, másodpercekkel azután, hogy beléptünk a bejárati ajtón. Mintha legalábbis egy Marvel-szuperhős vagy maga Michael Jordan érkezett volna. A nagy öröm egy nem mindennapi vendégnek, Corey DePinának szólt.

De hogy kerül egy elismert amerikai rapper egy budapesti iskola falai közé? Kezdjük az elejéről.

Van egy elképesztően fontos munkát végző szervezet, a Superar – néhány éve be is mutattuk őket –, akik a közös zenélés erejével dolgoznak egy igazságosabb társadalomért. Ingyenes zenei kurzusokat kínálnak gyerekeknek és fiataloknak, nyáron a Sziget Fesztiválon is felléptek, a gyermekkórus nemrég a Budapest Park színpadán állhatott olyan népszerű magyar zenekarok társaságában, mint a Carson Coma vagy a Bohemian Betyars.

Szerencsére nem a Superar az egyetlen ilyen szervezet a világon. Van például egy hozzájuk hasonló alakulat Amerikában is: a bostoni Zumix. Tavaly náluk járt tanulmányúton a Superar szakmai vezetője, most pedig viszonzásként a Zumix programvezetője – és egykori diákja –, Corey DePina látogatott Magyarországra.

Corey a 90-es években tinédzserként kezdett el járni a Zumixba – ma már ő az USA egyik legelismertebb nonprofit szervezetének a programigazgatója. Emellett elismert rapper, sokáig ő volt a házigazdája Boston egyik legnagyobb és leghosszabb ideje futó, minden korosztály számára nyitott open mic eseményének, a Critical Breakdownnak. Számos helyen tartott workshopokat a hiphop történetéről, munkáját az évek során számtalan díjjal ismerték el. Mi több, kulcsszerepet játszott a Zumix díjnyertes tananyagának kidolgozásában is, amelyet 2011-ben országosan is elismertek Amerikában.

Így jutunk vissza a kőbányai iskolába, ami Corey budapesti látogatásának egyik színtere – persze emellett rengeteg helyen megfordult még a fővárosban, többek közt teltházas interaktív előadást és workshopot is tartott a Magyar Zene Házában a hiphop kultúrájáról. Abban viszont szinte biztosak lehetünk, hogy ott nem fogadta ennyi ölelés és pacsi, amikor belépett az ajtón.

Corey, Corey!

– hallatszik mögülünk egy kislány lelkes kiáltása, amiből az is kiderül, hogy a bostoni rapper nem először vendégeskedik az iskolában.

A folyosón összegyűlt rajongók gyűrűjéből lassan betérünk egy tanterembe, ahol nyolc diák várja a magyar- és matekórák egyhangúságától meglehetősen eltérő foglalkozás kezdetét. „Hogy érzed magad, illetve milyen állat lennél most?” – ezzel a kérdéssel indítanak.