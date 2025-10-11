Videó: jogosítvány nélküli, vietnámi ételfutárt üldöztek a rendőrök Budapesten

Egy szabálytalankodó ételfutárt üldözött a rendőrség Budapest XIII. kerületének utcáin – közölte a BRFK. Mint írták, a férfi szabálytalanságot szabálytalanságra halmozott. Először a Váci út- Dagály utca kereszteződésében kötelezően egyenesen kellett volna haladnia, ő ott jobbra kanyarodott. Ezzel azonnal fel is hívta magára az éppen arra járó járőrök figyelmét, akik ezt észlelve szerették volna őt megállítani.

De ő nem engedelmeskedett, gyorsított és a behajtani tilos táblát figyelmen kívül hagyva haladt tovább a Róbert Károly körút felé, majd felhajtott a járdára.

Mivel ezt is nagy slunggal tette, a csomagtartójából kiesett és a járdára zuhant az ételszállító táskája a benne lévő ebéddel.

Őt a rendőri jelenlét mellett ez sem zavarta különösebben, száguldott tovább.

Végül a járőrök a Petneházy utcában vonták intézkedés alá a 30 éves vietnámi férfit. Majd a kerületi rendőrkapitányságra előállították.

Kiderült, a férfi a robogóját jogosítvány nélkül vezette.