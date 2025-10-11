napi szummahírösszefoglaló
Belföld

A nap legfontosabb hírei – 2025.10.11.

admin Kerner Zsolt
2025. 10. 11. 21:56

Betolta az előtte álló autót a benzinkút shopjába – videón a Pest vármegyei baleset
Krasznahorkai: Ha néhány pillanat úgy telt el Magyarországon, hogy sokan boldognak érezték magukat, talán még meg is lehet szokni
Teljes szélességében lezárták M3-as autópályát Budapest felé
Razzia Terézvárosban, bordélyházon ütöttek rajta a nyomozók 
Meghalt Diane Keaton
