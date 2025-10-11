hortobágy-berettyódebreceni egyetemdoktorikutató
Belföld

Megerősítette a rendőrség: A két héttel ezelőtti tragikus csónakbaleset áldozatát találták meg a Hortobágy-Berettyón

arga Jennifer / 24.hu
admin Kerner Zsolt
2025. 10. 11. 19:41
arga Jennifer / 24.hu

Pénteken írta meg a Hajdú Online, hogy holttestet találtak a Hortobágy-Berettyón. A lap megkereste a Hajdú-Bihar Vármegyei Rendőr-főkapitányságot, amely pénteken közölte: halőrök tettek bejelentést a rendőrségre péntek délelőtt arról, miszerint a Hortobágy-Berettyó-főcsatorna püspökladányi szakaszán találtak egy elhunyt férfit.

Szombaton ismét megkeresték a rendőrséget, ahonnan délelőtt megerősítették, hogy a szeptember 30-án történt tragikus csónakbalesetben eltűnt egyetmista holttestét találták meg. Doktori kutatásaikhoz kapcsolódóan végeztek halbiológiai vizsgálatot a Hortobágy-Berettyó főcsatorna ágotai vészelzáró zsilipének térségében az egyetem munkatársai, amikor egy örvény lerántotta a csónakjukat. Hárman ki tudtak úszni, egy első éves PhD-hallgató viszont elmerült a vízben.

Arról, hogy ez hogy történhet meg, itt írtunk részletesen. 

Ajánlott videó

Friss

Népszerű

Összes
Krasznahorkai: Ha néhány pillanat úgy telt el Magyarországon, hogy sokan boldognak érezték magukat, talán még meg is lehet szokni
Rövid időn belől a hetedik bankautomatát robbantották fel tolvajok Szlovákiában
Öt lakást vettek az influenszertüntetésen összegyűlt pénzből
Török Gábor: A Fidesz és Varga Judit közül inkább a pártnak az érdeke az egykori politikus esetleges visszajövetele
Semjén Zsolt: Tucatjával értekeznek arról, hogy kéne engem megölni
Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!
Megnézem
Olvasói sztorik