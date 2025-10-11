Megerősítette a rendőrség: A két héttel ezelőtti tragikus csónakbaleset áldozatát találták meg a Hortobágy-Berettyón

Pénteken írta meg a Hajdú Online, hogy holttestet találtak a Hortobágy-Berettyón. A lap megkereste a Hajdú-Bihar Vármegyei Rendőr-főkapitányságot, amely pénteken közölte: halőrök tettek bejelentést a rendőrségre péntek délelőtt arról, miszerint a Hortobágy-Berettyó-főcsatorna püspökladányi szakaszán találtak egy elhunyt férfit.

Szombaton ismét megkeresték a rendőrséget, ahonnan délelőtt megerősítették, hogy a szeptember 30-án történt tragikus csónakbalesetben eltűnt egyetmista holttestét találták meg. Doktori kutatásaikhoz kapcsolódóan végeztek halbiológiai vizsgálatot a Hortobágy-Berettyó főcsatorna ágotai vészelzáró zsilipének térségében az egyetem munkatársai, amikor egy örvény lerántotta a csónakjukat. Hárman ki tudtak úszni, egy első éves PhD-hallgató viszont elmerült a vízben.

Arról, hogy ez hogy történhet meg, itt írtunk részletesen.