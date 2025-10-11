Török Gábor: A Fidesz és Varga Judit közül inkább a pártnak az érdeke az egykori politikus esetleges visszajövetele

Különítsük el a Fidesz és Varga Judit szempontjait és döntési helyzeteit. Varga nem bábu, akit be lehet rakni a választási kampányba, hanem egy szereplő, akinek van saját döntési opciója, értékrendszere, logikája. Ha az a kérdés, hogy kinek éri meg jobban Varga esetleges bejövetele a kampányba, akkor a Fidesz esetén vannak méltányolandó szempontok, lehet benne racionalitás. Különösen, ha azt gondolják, hogy a status quo nem jó, fel kell borítani az asztalt. Varga szempontjából szkeptikusabb vagyok

– mondta Török Gábor a – teljes egészében a 24 Extra Csúcs-előfizetői számára hozzáférhető – Törökülésben a kegyelmi botrány nyomán távozó igazságügyminiszter, Magyar Péter korábbi felesége visszatéréséről szóló találgatásokra reagálva. Ezek azért kaptak szárnyra, mert immár fideszes politikusok, így Gulyás Gergely is, nyíltan utalnak erre a lehetőségre.

A politikai elemző, aki ezúttal Bita Dániellel és Pető Péterrel beszélgetett a Törökülésben, kiemelte, Vargánál egyszerűen nem látja, mi értelme lenne, ha ilyen romboló szerepben jelenne meg, amelyben pszichológiai, manipulációs játszmába kellene kezdenie Magyarral.

Török úgy összegzett: meg lenne lepve, de bizonyos értelemben csalódott is lenne, ha Varga Judit belépne egy ilyen szerepbe.

Az elemző kiemelte, a politikai küzdelem jellegéből adódóan sem igen várható, hogy egy ilyen lépés radikális változást hozna. Elvégre a felek folyton keretezik és újrakeretezik az egyes témákat. Azaz ha a Fidesz behozná Vargát, a Tisza azonnal a kegyelmi ügyre keretezné át a megjelenését. És a gondolatmankók, a keretek olyan tömege jelenik meg, hogy a választók többsége úgyis legfeljebb a saját táborának útmutatásait tudja követni.

Felvetődött ugyanakkor, hogy a Fidesznél esetleg tényleg úgy látják, hogy a legjobb esély a Magyar Péter vezette Tisza föltartóztatására a vezető kibillentése, s erre nincs jobb eszköz, mint a korábbi házastárs bekapcsolódása a kampányba, hiszen ez olyan extra érzelmi-lelki nyomás, olyan Netflix-dráma, ami talán elbírhatatlan Magyarnak. Ám Török szerint nehéz elképzelni, hogy még esetleges hiba esetén is nagy hatása lehetne ennek, hiszen utólag visszanézve még az őszödi beszéd hatása sem volt radikális az MPSZ támogatottságára 2006-ban.

A Törökülésben mindemellett szó esett

Orbán Balázs posztjáról, amelyben fölfoghatatlan mennyiségben szerepel az ukrán szó, s ennek nyomán politikusi szerepekről,

posztjáról, amelyben fölfoghatatlan mennyiségben szerepel az ukrán szó, s ennek nyomán politikusi szerepekről, a Fidesz identitásának megrajzolásáról, amely sokkal nehezebben megy a pártnak, mint akár 2014-ben, 2018-ban vagy 2022-ben,

Lázár János mondatairól, amelyek azt üzenik, a Fidesz a kisebbik rossz, és ez az üzenet az 1998-as MSZP-s kampányra, vagy a múlt évi amerikai demokrata kampányra hajaz, márpedig ezek aligha olyasmik, amiket a Fidesz példának tekint,

mondatairól, amelyek azt üzenik, a Fidesz a kisebbik rossz, és ez az üzenet az 1998-as MSZP-s kampányra, vagy a múlt évi amerikai demokrata kampányra hajaz, márpedig ezek aligha olyasmik, amiket a Fidesz példának tekint, politikai emlékekről, amelyek közül kiemelhető, amikor az akkori politikai cél, a békés konszenzus elérése jegyében Gyurcsány Ferenc és Orbán Viktor összehajolva egyeztetett szakpolitikai javaslatról,

és összehajolva egyeztetett szakpolitikai javaslatról, a politikai napirendekről, amelyek újdonságot jelentenek, amennyiben olyan erős a verseny, olyan gyorsan jelennek meg új ügyek, s kereteződnek át, hogy a napirend már nehezen uralható úgy, mint régen.