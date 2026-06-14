Így halt meg Che Guevara

Ernesto Guevara az iratai szerint 1928. június 14-én született Argentínában, Rosario városában előkelő, művelt és módos családban. Egy rokona később azt mondta, valójában pontosan egy hónappal korábban látta meg a napvilágot, de az édesanyja el akarta titkolni, hogy házassága idején már állapotos volt. Két éves korában asztmát állapítottak meg nála, amelytől egész életében szenvedett, a Rubicon.hu cikke szerint talán emiatt érezte úgy, hogy örökösen bizonyítania kell férfiasságát, elszántságát, erejét és kitartását. 1953-ban orvosi diplomát szerzett, közben motorral beutazta Dél-Amerikát, tapasztalatai elmélyítették benne a latin-amerikaiakra amúgy is jellemző gyűlöletet az Egyesült Államok irányába. A diplomaszezés után ismét útnak indult, ahol számtalan latin-amerikai forradalmárral találkozott, kubai emigránsokkal barátkozott össze a legjobban.

Ők „az argentin Che” néven emlegették őt, gyakran elhangzó, guarani nyelvű kiáltása („Che!” vagyis „Hé, te!”) alapján.

Alaposan tanulmányozta Marx, Engels, Lenin és Mao Ce-tung írásait, büszkén vállalta kommunista meggyőződését, és Fidel Castróban találta meg a vezetőjét. Részt vett a kubai harcokban, Castro a comandante (parancsnoki) ranggal jutalmazta, majd győzelmük után Guevara a La Cabaña nevű erőd parancsnoka lett. Vezető szerepet játszott abban a folyamatban, amely Kubát a szovjet blokkhoz közelítette, és véglegesen szembe fordította az Egyesült Államokkal. Az Agrárreform Nemzeti Intézete iparosítása osztályának igazgatója, a nemzeti bank elnöke lett (1959), majd igazgatói állását ipari miniszteri hivatallá minősítették át (1961). Diplomáciai útjai során bejárta a világot, 1960 őszén Magyarországra is ellátogatott.

Miután Castróval összekülönbözött, először Kongóban, majd Tanzániában tervezett gerillaharcokat, végül tizenhat társával együtt Bolíviába tette át a székhelyét. Az itteniek afféle banditának vagy kábítószer-kereskedőnek nézték, és már fel is jelentették a rendőrségen, ő azonban valószínűleg úgy érezte, nem térhet vissza Kubába. 1967 áprilisának elején a bolíviai hadsereg már táboruk elhagyására kényszerítette a gerillákat, október 8-án pedig bekerítette őket. Che Gevarát elfogták, és másnap, október 9én a bolíviai elnök utasítására bírósági eljárás nélkül kivégezték egy La Higuera nevű falu iskolájának épületében. Kezeit az ujjlenyomat azonosítása érdekében levágták, testét pedig társai holttestével együtt eltemették a vallegrandei repülőtér mellett. Csontvázát 1997 nyarán exhumálták. Kubába vitték, ahol a havannai Forradalom terén 250 000 ember tette tiszteletét koporsója előtt, mielőtt elszállították volna Santa Clara-i mauzóleumába, Castro a világforradalom krisztusi mártírjaként búcsúztatta.

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