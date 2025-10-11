krasznahorkai lászlónobel-díj
Krasznahorkai: Ha néhány pillanat úgy telt el Magyarországon, hogy sokan boldognak érezték magukat, talán még meg is lehet szokni

Marjai János
admin Kerner Zsolt
2025. 10. 11. 14:30
Marjai János

Krasznahorkai László hálás az Elkerülhetetlen Véletlennek, hogy ennyi embernek okozott örömöt. Köszöni a jókívánságokat. Ha néhány pillanat úgy telt el Magyarországon, hogy sokan boldognak érezték magukat, talán még meg is lehet szokni.

– üzente a friss Nobel-díjas Krasznahorkai László a Facebook-oldalán. Ez az első alkalom, hogy az író posztolt volna a díj bejelentése óta. Eddig csak akkor reagált, amikor a Nobel-bizottság felhívta telefonon, hogy közölje vele a hírt, majd a rövid beszélgetést közzé is tették. 

Az írót Orbán Viktor részletesen is köszöntötte a hír után, ahogy mások is. A szerkesztője meg is szólalt a 24.hu-nak. A róla készült portréfilmről itt írtunk.

