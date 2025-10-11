„Be kell lépni a Fideszbe, és jelenteni a kollégákról” – ezek voltak az előléptetés feltételei a volt gyámügyi ügyintéző szerint

Erős állításokat fogalmazott meg Hegyi Ildikó egykori gyámügyi ügyintéző, aki Magyar Péterrel beszélgetett Mesteriben, Vas megyében. A Tisza Párt elnökének arról mesélt a volt ügyintéző, hogy nyolc éve mondott föl a munkahelyén, mert nem bírta elviselni azt a nyomást, amivel akkor szembesült, amikor a járási hivatalok felügyelete alá került a rendszer.

Mint mondta, lehallgató, besúgó rendszer épült ki a gyermekvédelemben, és anyagilag is úgy rotálták az embereket, hogy milyen pártállása van. Beszélt arról is, hogy amióta felmondott, tizenöten dolgoztak már az ő posztján, ami szintén azt érzékelteti, milyen állapotban van a szakma.

Elmondása szerint ez korábban nem így volt, például egy gyermeket rendszerint három nevelő, három műszakban nevelt föl, ha szerencséje volt az adott kiskorúnak.

Akkor ez a három személy végigkísérte, a felnövését, és kötődni tudott hozzájuk

– mondta. Azonban, később azt tapasztalta, hogy évente váltják egymást a nevelők, többek közt az erkölcsi megbecsültség hiánya miatt. Azt tapasztalta, hogy sajnos a legjobb munkaerők távoztak a rendszerből. Ezért aztán hígult is a szakma, pedig alaposan meg kellene nézni, hogy kiket vesznek föl. Szerinte sürgős változtatás kéne, mert nem egy-két gyereket érint az, hogy nem tudnak kihez kötődni.

Beszámolt arról is, hogy a járási hivatal még az autóhasználatot is megvonta tőlük, azzal az indokkal, hogy „csak lófrálnak”. Elmesélte, volt olyan eset, hogy egy 4 napos csecsemőt kellett volna elvinni a kórházból Gencsapátira, ám azt közölték vele és a kollégáival, hogy menjenek tömegközlekedéssel.

Utalt arra is, hogy nagy hiányosságok vannak a védelembe vételek terén. Kifejtette, amikor ő dolgozott, nyolcnapos határidők voltak szabva a gyermekek családból történő kiemelésére, ha például rossz körülmények közt élt egy gyermek, vagy erőszak érte. Ma olyan esetről is hall, hogy fél évig is elhúzódik egy ilyen eljárás.

Beszélt arról is, hogy munkája során kapott halálos fenyegetést, és olyan is volt, hogy késsel rontottak rá, ám sem erkölcsi sem anyagi megbecsültséget nem kapott. Nyolc éve, amikor fölmondott, több diplomásként nettó 150 ezer forintot keresett.

Mesélt egy kolléganőjéről is, aki 3 évvel ezelőtt tért vissza a munkába gyesről, és akkor még mindig nettó 180 ezer forint volt a fizetése, pedig felősfokú képesítéssel a munkaügyi osztályon dolgozott. Ezért a kolléganője megkérdezte a főnököt, hogy kaphatna-e fizetésemelést. Mire a főnöke két hét múlva jelezte, hogy ki tudja nevezni osztályvezetőnek, de van három feltétel.

Ez a három feltétel Hegyi Ildikó állítása szerint az volt, hogy be kell lépni a Fideszbe, jelenteni kell a kollégákról, és a Fidesz országos telefonos kampányában részt kell venni.