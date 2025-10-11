magyar pétertiszafonorbán viktor
Belföld

Magyar: Orbán egy ócska, piti csaló szintjére süllyedt

Farkas Norbert / 24.hu
admin Kerner Zsolt
2025. 10. 11. 16:47
Farkas Norbert / 24.hu

Orbán egy ócska, piti csaló szintjére süllyedt. Olyan lett, mint egy doppingoláson kapott, bukott sportoló.

– írja Magyar Péter a Facebookon a miniszterelnök reggeli videójára reagálva, amelyben mesterségesen generált, magyarul beszélő Zelenszkij reklámozza az úgynevezett Tiszafont.

Ahelyett, hogy kormányozna, inkább az adófizetők pénzén mesterséges intelligenciával hamisított videókat és tartalmakat posztol a TISZA-ról és rólam. Háborúról, ukránokról és adóemelésről hazudozik. Elég volt abból, hogy Orbán Viktor amellett, hogy szétlopja a saját hazáját, uradalmi birtokokot építtet az adófizetőktől elzabrált pénzéből, most már hamisított videókkal is át akarja verni a honfitársait! Orbán mára egy kiöregedett, bukott és megfáradt csalóvá vált, aki mesterséges intelligencia nélkül se kérdésekre nem tud válaszolni, se gólt nem tud rúgni. Ilyen piti csalás, doppingolás után egy sportolót örökre eltiltanának a versenyzéstől, de még a stadion környékekéről is. Ne hagyd, hogy Orbán hülyének nézzen! Ne hagy hogy átverjen! Ne hagyd, hogy a Fidesz a jövőben is szétlopja a hazád!

– tette hozzá. Végül mindenkit arra kért, hogy találkozzanak október 23-án délután kettőkör a nemzet menetén, ahogy a Tisza a felvonulását nevezi.

Ajánlott videó

Friss

Népszerű

Összes
Rövid időn belől a hetedik bankautomatát robbantották fel tolvajok Szlovákiában
Nem – mondta Krasznahorkai, amikor Tarr Béla közölte, megfilmesíti a Sátántangót
Hogyan vált a Nélküled a magyar lelátók himnuszává?
Eddig nem látott szuperfegyver tűnt fel Észak-Korea katonai parádéján
„Be kell lépni a Fideszbe, és jelenteni a kollégákról” – ezek voltak az előléptetés feltételei a volt gyámügyi ügyintéző szerint
Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!
Megnézem
Olvasói sztorik