Magyar: Orbán egy ócska, piti csaló szintjére süllyedt

– írja Magyar Péter a Facebookon a miniszterelnök reggeli videójára reagálva, amelyben mesterségesen generált, magyarul beszélő Zelenszkij reklámozza az úgynevezett Tiszafont.

Ahelyett, hogy kormányozna, inkább az adófizetők pénzén mesterséges intelligenciával hamisított videókat és tartalmakat posztol a TISZA-ról és rólam. Háborúról, ukránokról és adóemelésről hazudozik. Elég volt abból, hogy Orbán Viktor amellett, hogy szétlopja a saját hazáját, uradalmi birtokokot építtet az adófizetőktől elzabrált pénzéből, most már hamisított videókkal is át akarja verni a honfitársait! Orbán mára egy kiöregedett, bukott és megfáradt csalóvá vált, aki mesterséges intelligencia nélkül se kérdésekre nem tud válaszolni, se gólt nem tud rúgni. Ilyen piti csalás, doppingolás után egy sportolót örökre eltiltanának a versenyzéstől, de még a stadion környékekéről is. Ne hagyd, hogy Orbán hülyének nézzen! Ne hagy hogy átverjen! Ne hagyd, hogy a Fidesz a jövőben is szétlopja a hazád!