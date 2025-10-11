Megkéselték a börtönben a pedofil rocksztárt, belehalt a sérüléseibe

Megkéselték a börtönben Ian Watkins-t, a Lostprophets zenekar énekesét, aki belehalt a sérüléseibe, írja a Guardian. A rocksztár gyerekek ellen elkövetett bűncselekmények miatt volt börtönben, 29 évre ítélték, további hat évvel kiegészítve, miután beismerte, hogy egy csecsemőt akart megerőszakolni.

Watkins a Wakefiled börtönben volt, ahol a legkeményebb brit rabokat őrzik. A rendőröket szombat reggel hívták ki egy rab elleni támadás miatt, aki a helyszínen életét vesztette, közölte a rendőrség. A büntetés-végrehajtás szóvivője arról beszélt a BBC-nek, hogy tudnak az esetről, de folyamatban van a nyomozás, nem mondhat részleteket.

Az énekesnél 2019-ben mobiltelefont találtak a börtönben, akkor azt mondta, gyilkosokkal, tömeggyilkosokkal, erőszaktevőkkel, pedofilokkal, sorozatgyilkosokkal, a rosszak között is a legrosszabbakkal tartják együtt.

2023-ban már egyszer megkéselték, miután három rab túszul ejtette.