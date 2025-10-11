orbán viktorbrüsszelaláírásgyűjtésháború
Belföld

Orbán bejelentette, indul az aláírásgyűjtés „Brüsszel háborús tervei ellen”

MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Kaiser Ákos
24.hu
2025. 10. 11. 08:36
MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Kaiser Ákos

A mai napon aláírásgyűjtést indítunk Brüsszel háborús tervei ellen. Ott leszünk minden városban és minden faluban, mert most minden békeszerető magyar emberre szükségünk van

– közölte Facebook-oldalán Orbán Viktor miniszterelnök szombat reggel.

A kormányfő közölte, „forró ősz elé nézünk. Európa egyre gyorsabban sodródik a háború felé.”

Orbán azt is közölte:

Pár hete Koppenhágában bemutatták Brüsszel háborús tervét: Európa fizet, az ukránok harcolnak, Oroszország pedig majd kimerül. Hogy ez mennyibe kerül és meddig tart majd, azt nem tudtuk meg. Stratégia helyett csak vágyálmokra futotta a brüsszelieknek. Dániában világossá tettem: mi ebből nem kérünk. Azóta hadjáratot indítottak Magyarország ellen. A fegyvertár széles. Kémvádak, álhír-botrányok és jogi ügyeskedés. Megindultak ellenünk Brüsszelben és megindították a hazai helytartóikat is.

Kapcsolódó
Magyar az 1989-es Kádár Jánoséhoz hasonlította Orbán mentális egészségét
A miniszterelnök ismét ukrán hatásokról értekezett.

Ajánlott videó

Friss

Népszerű

Összes
Videó: jogosítvány nélküli, vietnámi ételfutárt üldöztek a rendőrök Budapesten
Navracsics szerint módosítanák az önkormányzati törvényt
Nyolc korábban Oroszországba hurcolt ukrán gyerek tért haza az elmúlt 24 órában Melania Trumpnak köszönhetően
Holttestet találtak a Hortobágy-Berettyón, nem messze onnan, ahol a múlt héten nyomaveszett a debreceni egyetem hallgatójának
Nemcsak magához képest, de nemzetközi összehasonlításban is nagyon meggyengült a magyar ipar
Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!
Megnézem
Olvasói sztorik