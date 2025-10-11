Török Gábor a Tiszaphone-videóról: Egyre többször látszik úgy, mintha már nem hideg profik irányítanák a kormánypárt kampányát

Volt a magyar politikának egy hosszú, 2024 előtti szakasza, amelyet – nyilván felháborító módon leegyszerűsítve – úgy szoktam megfogalmazni, hogy cinikusok harcolnak hisztérikusokkal. S miután egy ilyen meccsen mindig előbbiek nyernek, a Fidesz dominanciája nem eseti magyarázatokat igényelt, hanem szinte fundamentálisnak volt tekinthető.A helyzet Magyar Péter színre lépésével már változni látszott, a Fideszből dezertált új ellenzéki vezér számos tekintetben inkább a Fidesz, semmint a régi ellenzék politikai tapasztalatait, tudását, gyakorlatát hasznosítja. Számos alkalommal bizonyította, legutóbb éppen a Pride kapcsán, hogy vele szemben nem működnek a korábbi baloldali-liberális pártokat sikeresen irányító, sajátos pavlovi refelxekre építő gumicsont-politikák, Magyar ilyen esetekben inkább tűnt a politikai logikát ismerő cinikusnak, semmint gombnyomásra hiszterizálható amatőrnek.

– írja Török Gábor a Facebookon. Később azzal folytatja, hogy:

Az ellenzék után mostanában, számomra meglepő módon, mintha a Fidesz is változni kezdene, talán éppen az új kihívás, a korábbiaknál veszélyesebbnek ítélt ellenfél okán, talán más miatt, nem tudom. De egyre többször látszik úgy, mintha már nem hideg profik irányítanák a kormánypárt kampányát, hanem egyre nagyobb tere lenne az érzelemvezérelt, őszinte – ezek a szavak mást jelentenek a politikában, mint a magán viszonyokban – és egyben olykor nem eléggé átgondoltak látszó tartalmaknak. Ami korábban okosan volt válogatva, kimérve, szerepek között gondosan elosztva, az most mintha egy kaptafára menne mindenhol, a lehető legélesebben és legegyszerűbb módon. Lehet persze, hogy ez csak az új kampánystáb tudatos változtatása, amelyet majd egy újabb nagy győzelem igazol, hiszen a politikában minden stratégiát a választási eredmény mér meg, de azt bizton állíthatom, hogy a cinikus-hisztérikus felosztás és az általa garantált aszimmetria (más aszimmetriák fontos továbbélése mellett) szerintem már nem segít a magyar politika megértésében.

Mindezzel arra reagált, hogy Orbán Viktor ma reggel AI-generált videót posztolt, amelyben a magyarul beszélő Volodimir Zelenszkij mutatja be a Tisza telefonját, miközben Magyar Péter tapsolva hallgatja.

