Bezuhant a Harcosok órája nézettsége a facebookos politikai hirdetések leállítása után

Brutálisan összeomlott a Harcosok órája nézettsége, mióta a Meta leállította az EU-ban a facebookos politikai hirdetéseket – derül ki a Telex cikkéből.

A hirdetési stop óta lement négy epizód nézettsége átlagosan 6500 volt, míg az azt megelőző 15 rész átlaga 182 900 – ez azt jelenti, hogy egyik napról a másikra eltűnt a nézők több mint 96 százaléka. Pedig a vendégek a nagy összeomlás előtt és után is a Fidesz első vonalas, legnépszerűbb arcai voltak.

A Telex arról is ír, hogy a műsorvezető, Németh Balázs Facebook-oldala jelenleg is futtat hirdetéseket, ezek már nem a Harcosok óráját népszerűsítik, hanem random, de továbbra is politikai-közéleti témájú posztokat (ami elvileg már tilos). További érdekesség, hogy ezeket a reklámokat már nem a Fidesz fizeti, hanem a hivatalos adatbázis szerint egy bizonyos Pintér Gábor nevű ember.