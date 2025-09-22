facebookfidesz-kdnpgooglemegafon
A Fidesznek fájhat leginkább a politikai hirdetések tilalma, de már keresik a kiskapukat

Adrián Zoltán / 24.hu
admin Papp Atilla
2025. 09. 22. 06:00
Adrián Zoltán / 24.hu
A Google és a Meta felületeiről eltűnnek a politikai hirdetések. Az egyelőre nem világos, hogy a Facebookon milyen szigorral és pontosan hogyan érvényesül a tiltás, illetve nyitva maradnak-e olyan kiskapuk, amelyeken keresztül továbbra is elhelyezhetők lesznek politikai tartalmú hirdetések az oldalon. A Google anyacége viszont lapunk kérdésére jelezte: már szeptember 22-étől száműzik a politikai hirdetéseket a felületeikről, így a YouTube-ról, és minden reklámozónak kötelező lesz nyilatkoznia arról, hogy a hirdetése politikai jellegű-e vagy sem, amit a mesterséges intelligencia és emberi erő kombinációjával is ellenőriznek. Szakértőket kérdeztünk arról, hogy mindez milyen hatással lehet a jövő áprilisi választás kampányára.

Átalakul az online nyilvánosság Magyarországon, miután két techóriás, a Meta és az Alphabet úgy döntött, megszünteti felületein a politikai hirdetéseket az Európai Unió területén. Azért jutottak erre, mert szerintük plusz költséggel járna megfelelni az ősztől hatályos, szigorított uniós átláthatósági szabályoknak.

Rövidesen tehát a Facebook, az Instagram, a Google és a YouTube felületeiről is eltűnnek a célzott politikai reklámok (a Google lapunknak küldött válasza alapján ők már szeptember 22-étől érvényesítik a tiltást), ami nagy változásokat hozhat a hazai politikai kommunikációban. A kormány és a hozzá kötődő proxyszervezetek ugyanis a világ pénzét elverik a Meta alá tartozó Facebookon:

2019 áprilisa és 2025 között 16 milliárd forintért adtak fel közéleti tartalmú hirdetéseket a platformon.

Ez idő alatt százezer lakosra vetítve csak Dániában, Svédországban és Belgiumban költöttek ennél többet. Azt a Lakmusz elemzéséből tudjuk, hogy a skandinávoknál alapvetően máshogy néz ki a hirdetési piac ezen szegmense, és maguk a pártok, független civil szervezetek vagy a reklámjaikban társadalmi kérdéseket is érintő üzleti vállalkozások a legnagyobb költekezők, nem olyan homályos finanszírozási hátterű propagandagyárak, mint a Megafon, az Aktuális és a Nemzeti Ellenállás Mozgalom.

A YouTube-on ennél lényegesen kevesebb pénzt áldoztak közéleti hirdetésekre Magyarországon (2019 óta 2,8 milliárd forintot), de lakosságarányosan így is csak Málta előzi meg hazánkat.

Ráadásul a tavalyi EP-választási kampányban még magyar mércével nézve is elszálltak a Facebook-költések: a lakosságszámhoz viszonyítva a fasorban sem volt senki hozzánk képest, és abszolút értékben is csak a Magyarországnál nyolcszor népesebb Németországban hirdettek nagyobb értékben.

A Facebookon eltapsolt óriási összegek ellenére a kormány úgy érzi, továbbra is hátrányban van az online térben. A miniszterelnök egy ideje digitális honfoglalásról, a közösségi médiában megjelenő fideszes hangok erősítéséről beszél. Orbán Viktor egy júliusi interjújában elmondta: a modern világban egyszerre szükséges egy hagyományos, jól szervezett politikai párt és egy digitális politikai mozgalom. Szerinte a Tisza Párt csak az online térben létezik, ahol viszont a Fidesznek erősödnie kell. A közösségi médiás térnyerésre a kormányfő rövid idő alatt két új szervezetet is útjára indított, de egyelőre kérdéses, hogy a Harcosok Klubjának és a Digitális Polgári Köröknek sikerül-e helyettesítenie azt a hirdetésáradatot, amelyet az elmúlt években – főleg választások előtt – a Facebookot görgetőkre öntöttek.

Az ügy médiajogi aspektusait Simon Éva jogásszal tekintettük át, arról pedig László Róbertet, a Political Capital választási szakértőjét kérdeztük, hogy mindez milyen hatással lehet a jövő évi országgyűlési választás kampányára. A Metának és a Google-nek kérdéseket küldtünk a tiltásról – utóbbi válaszolt is.

