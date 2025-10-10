Hegedűs Zsolt egy percet se adna Takács Péternek

A Tisza Párt egészségügyi szakpolitikáját meghatározó Hegedűs Zsolt közösségi oldalán felidézte: milyen előzmények után volt kénytelen Takács Péter egészségügyi államtitkár bocsánatot kérni az osztrák mentőkkel kapcsolatos kijelentései miatt, miután Hans Peter Doskozil burgenlandi tartományfőnök nyílt levélben követelt Orbán Viktor miniszterelnöktől helyreigazítást.

Vajon folytatja-e a bocsánatkérést a magyar háziorvosoktól is? Pintér Sándor miniszter mikor szólal meg?

A Magyar Orvosi Kamara etikai kollégiumának egykori elnökeként Hegedűs Zsolt etikai, szakmai okokra hivatkozva javasolta Takács Péternek, hogy bátran folytassa a bocsánatkérést Magyarországon. Szerinte az államtitkár kezdheti is a háziorvosokkal, akiket vérig sértett, amikor az Ultrahang podcastban azt mondta róluk: maradékelven választódtak ki egyetem után.

Tehát az ment háziorvosnak, aki máshova, a klinikumba nem fért be, ami szerintem egy borzasztóan degradáló dolog.

A Tisza Párt szakpolitikusa elvárná, hogy az egészségügyért is felelős Pintér Sándor kövesse meg a háziorvosokat államtitkára vállalhatatlan mondatokért.

Egy európai szellemiségű, az orvostársadalom szakmai és etikai normáit figyelembe vevő legfelsőbb ágazati irányítónak — a miniszternek — már rég le kellett volna vonnia a következtetéseket az államtitkárával kapcsolatban, akinek kijelentései, stílusa és hazugságai az egészségügybe vetett bizalmat nap mint nap rombolják.

Hegedűs Zsolt azt írta: a Tisza Párt egészségügyi minisztériumában a tárcavezető egy órán belül döntene ilyen helyzetben,

és ha véletlenül lenne egy ilyen államtitkár, nem maradhatna hivatalában egy percig sem.

A Magyar Orvosi Kamara elnöksége korábban azt írta, hogy az egészségügyi államtitkár véleménye saját súlyos tájékozatlanságát jelzi. Magyar Péter korábban azonnali távozásra szólította fel Takács Pétert.

Hegedűs Zsolt, a Tisza Párt egészségügyi szakértője korábban a 24.hu-nak elmondta, milyen lenne egy ideális szakminiszter és miként kellene az egészségügyet átalakítani.