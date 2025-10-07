Dobrev: Meg kell szüntetni a gyónási titkot a gyermekbántalmazási ügyekben

Dobrev Klára kedden, az állami gondoskodásban élő gyermekek napján mutatta be a DK gyermekvédelmi programját, és javasoltja, hogy a papok se titkolhassák el, ha tudomást szereznek bántalmazási ügyekről.

A Szőlő utcában történtek árnyékában ez egy szomorú és szégyenteljes nap, hiszen bebizonyosodott, hogy a magyar állam jobb esetben nem tud, rosszabb esetben nem akar vigyázni a rábízott gyerekekre

– mondta a DK vezetője, hozzátéve, hogy ha azt akarjuk, hogy soha többé ne történhessenek ilyen szörnyűségek egyetlen gyerekkel sem valamelyik állami intézményben, ahhoz a teljes gyermekvédelmet meg kell reformálnunk.

A DK többek között azt javasolja az új programban: