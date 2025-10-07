dkdobrev kláragyerekvédelmi programgyónási titok
Dobrev: Meg kell szüntetni a gyónási titkot a gyermekbántalmazási ügyekben

2025. 10. 07. 14:55
Dobrev Klára kedden, az állami gondoskodásban élő gyermekek napján mutatta be a DK gyermekvédelmi programját, és javasoltja, hogy a papok se titkolhassák el, ha tudomást szereznek bántalmazási ügyekről.

A Szőlő utcában történtek árnyékában ez egy szomorú és szégyenteljes nap, hiszen bebizonyosodott, hogy a magyar állam jobb esetben nem tud, rosszabb esetben nem akar vigyázni a rábízott gyerekekre

– mondta a DK vezetője, hozzátéve, hogy ha azt akarjuk, hogy soha többé ne történhessenek ilyen szörnyűségek egyetlen gyerekkel sem valamelyik állami intézményben, ahhoz a teljes gyermekvédelmet meg kell reformálnunk.

A DK többek között azt javasolja az új programban:

  • növelni kell a gyermekvédelemre szánt állami kiadásokat. Az egyik gond ma pont az, hogy nagyon sok kiváló szakember hagyta el a pályát, akik pedig maradtak, azoknak egyre nehezebb dolguk van, hiszen egyre kisebb a követelmény a jelentkezők felé.
  • Vissza kell adni a gyermekvédelmi szolgálatok és a védőnői rendszer felügyeletét az önkormányzatoknak. Ők azok, akik sokszor személyesen is ismerik ezeket a családokat, gyerekeket és nevelőket, ők tudják a legemberibb döntéseket hozni.
  • Növelni kell a gyermekjogi képviselők számát. Ma Magyarországon összeomlott az áldozatvédelem, ezért is tudják eltussolni az ügyeket.
  • Törvényben kell előírni, hogy a kiskorúakat érintő szexuális bűncselekmények esetében mindenkinek feljelentési kötelezettsége van, az egyházi személyeknek is. Gyermekbántalmazás esetén ne legyen gyónási titok, egy pap ugyanis ma törvényesen eltitkolhatja, ha a tudomására jutott egy gyerek elleni pedofil bűntett.

