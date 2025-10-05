Pankotai Lili: Hol van az a Viktor, aki az országot egy családnak tekintette?

Pankotai Lili egyetemi hallgató, diákaktivista lépett a színpadra, és elkezdte felidézni azokat az éveket, amikor bejelentés történt Juhász Péter Pállal szemben. Az első év 2002 volt, az utolsó 2016. Az aktivista azt mondta, hogy a feljelentőket kirúgták, és Juhász Péter Pál igazgatói kinevezést kapott. Felidézte, hogy Orbán Viktor azt mondta a Harcosok Órájában, hogy aki gyermekeket bántalmaz, az azonnal kirakják a gyermekvédelemből.

Huszonhárom év hallgatás, eltussolás és hazudozás. Orbán Viktornak ezt jelenti az azonnal

– mondta, majd fideszes politikusok és propagandisták szavait idézte, akik a gyermekvédelemben meglévő problémákat igyekeztek relativizálni, majd a gyermekvédelemből nyilvánosságra került szörnyűségeket sorolta.

Hol van az a Viktor, aki az országot egy családnak tekintette? Mert én most egy családot látok, és az a tiéd!

– mondta, majd arról beszélt, hogy Orbán állításával szemben milyen lejáratások voltak az elmúlt 15 évben, többek között a Juhász Péter, a Vona Gábor, a Márki-Zay Péter felesége elleni lejárató kampányokat említette. Arról is beszélt, hogy Semjén Zsolt bújjon el a 2005-ös szakállas bácsizós kijelentése után.