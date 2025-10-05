Juhász Péter mellett tüntetnek a Kossuth téren

Puzsér Róbert eredetileg Megbékélésmenetet szervezett vasárnapra, amely az Oktogonról és a Széna térről indult volna. Az eseményen több közéleti szereplő is felszólalt volna, többek között Böjte Csaba, Skrabski Fruzsina, Hadházy Ákos, Litkay Gergely vagy Mehringer Marci is beszédett mondott volna. „Magyarország kudarcainak legfőbb oka, hogy két ellenséges nemzet, Pannónia és Hunnia él egy hazában, és hogy ezek tagjai semmiben nem értenek egyet” – írták eredetileg, ám a publicista elhalasztotta a Megbékélésmenetet, miután az ügészség házkutatást tartott Juhász Péternél, helyette szolidaritási demonstrációt hirdetett meg az Együtt egykori politikusa mellett. Puzsér ezt azzal indokolta, hogy a Juhászt

ért fenyegetés mindannyiunk megfélelmlítésének szándékával zajlik: a hatalom azt üzeni, hogy bármelyikünk a megtorlás következő célpontja lehet. E helyzetben a Polgári Ellenállás nem tehet mást, mint hogy válaszüzenetet küld a hatalomnak: nem félünk, és kiállunk fenyegetett bajtársunk, Juhász Péter mellett.

A felszólalók közül többen is visszaléptek, például Molnár Ferenc Caramel, Aranyosi Péter vagy Péterfy Bori. A népszerű YouTuber, Radics Péter és Juhász Péter viszont nem, így ők színpadra állnak majd a Kossuth téren.