Juhász Péter mellett tüntetnek a Kossuth téren

Varga Jennifer / 24.hu
2025. 10. 05. 16:56FRISSÍTVE: 2025. 10. 05. 17:06
Élőben közvetítjük a demonstrációt.

Puzsér Róbert eredetileg Megbékélésmenetet szervezett vasárnapra, amely az Oktogonról és a Széna térről indult volna. Az eseményen több közéleti szereplő is felszólalt volna, többek között Böjte Csaba, Skrabski Fruzsina, Hadházy Ákos, Litkay Gergely vagy Mehringer Marci is beszédett mondott volna. „Magyarország kudarcainak legfőbb oka, hogy két ellenséges nemzet, Pannónia és Hunnia él egy hazában, és hogy ezek tagjai semmiben nem értenek egyet” – írták eredetileg, ám a publicista elhalasztotta a Megbékélésmenetet, miután az ügészség házkutatást tartott Juhász Péternél, helyette szolidaritási demonstrációt hirdetett meg az Együtt egykori politikusa mellett. Puzsér ezt azzal indokolta, hogy a Juhászt

ért fenyegetés mindannyiunk megfélelmlítésének szándékával zajlik: a hatalom azt üzeni, hogy bármelyikünk a megtorlás következő célpontja lehet. E helyzetben a Polgári Ellenállás nem tehet mást, mint hogy válaszüzenetet küld a hatalomnak: nem félünk, és kiállunk fenyegetett bajtársunk, Juhász Péter mellett.

A felszólalók közül többen is visszaléptek, például Molnár Ferenc Caramel, Aranyosi Péter vagy Péterfy Bori. A népszerű YouTuber, Radics Péter és Juhász Péter viszont nem, így ők színpadra állnak majd a Kossuth téren.

17:05
Jankovics Márton

Mit takar a mozgalom neve?

Erre így válaszolt Puzsér Róbert: „A polgári öntudat ellenállásának kezdete az orosz befolyás ellen, az eurázsiai despotizmus importja ellen, a magyar önazonosság meghamisítása ellen, a kulturális integritás szétverése ellen, a nemzeti színű szalaggal átkötött feudális önkény ellen. Nem azért, mert a civil társadalom győzhet, hanem mert nem tűrhet tovább” – írta júniusban, hozzátéve, hogy az utolsó előtti pillanat jött el, mert a hatalom többé nem rejti el, amit tesz.

„Most a polgári ellenállásnak kell visszafoglalnia Magyarországot a hűbéri önkény uralma alól. Ez nem pártpolitikai ügy, hanem történelmi sorskérdés: a polgári szellem utolsó esélye egyetlen lépéssel a megsemmisülés előtt.”

17:03
Jankovics Márton

Puzsérék tüntettek már idén a Kossuth-téren

Nem ez az első alkalom idén, hogy a Puzsér Róbert alapította Polgári ellenállás mozgalom a Kossuth térre szervez tüntetést: a június 10-i demonstrációt eredetileg az átláthatóságinak nevezett törvénytervezet ellen hirdettek tüntetést, amelyet végül annak ellenére is megtartottak, hogy a tervezetről szóló szavazást a Fidesz elhalasztotta.

