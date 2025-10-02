Dobrev Klára: A hatalom nem Zsolti bácsi után nyomoz – Kocsis Máté: Juhász Péternél nem szabad megállni

Dobrev Klára is értékelte a Központi Nyomozó Főügyészség csütörtöki akcióját, akik a Szőlő utcai nyomozás kapcsán Juhász Péternél tartottak házkutatást. A Demokratikus Koalíció elnöke emlékeztetett arra, hogy Juhász egy korábbi podcastjában beszélt először egy névtelen forrás arról, hogy egy bizonyos Zsolti bácsit ismertek fel a tévében egy gyermekotthon szexuálisan zaklatott lakói.

A házkutatás után Dobrev Klára kijelentette:

egy dolog biztos, hogy a hatalom most sem Zsolti bácsi után nyomoz, hanem azok után, akik beszélni mernek róla.

Aki utána akar járni Zsolti bácsinak, annak utána járnak, mégpedig ügyészségi szinten”.

És biztos vagyok benne, hogy legfelsőbb utasításra.

A DK elnöke szerint ami történik, az az orbáni hatalom önleleplező pánikreakciója és minden ilyen rendszer bukása pontosan így kezdődik.

Dobrev Klára azt üzente „Orbánnak, Rogánnak és Semjén Zsoltnak”, a hatalom kiszolgálóinak a politikusoktól az ügyészségig, hogy őket nem tudják megfélemlíteni és elhallgattatni.

Ha Juhász Pétert elviszik, akkor utcára megyünk – jelentette be, hozzátéve, hogy ha a pedofília üldözői ellen lépnek fel a hatóságok a pedofilok helyett, akkor nincs hova hátrálni.

Dobrev szerint azért vette át a rendőrségtől a nyomozást az ügyészség, mert a rendőrség valószínűleg nem volt hajlandó az „ügy felderítőinél házkutatást tartani”.

A piszkos munkát ismét az ügyészség végzi, mint mindig

– mondta.