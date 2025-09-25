a nap legfontosabb híreihírösszefoglaló
A nap legfontosabb hírei – 2025. szeptember 25.

Bruzák Noémi / MTI
Látogatók a World Press Photo Exhibition 2025 fotókiállítás megnyitóján a Biodómban 2025. szeptember 25-én.
2025. 09. 25. 20:30
Látogatók a World Press Photo Exhibition 2025 fotókiállítás megnyitóján a Biodómban 2025. szeptember 25-én.

Lázár János: A pedofilokat ki kell herélni, ezt be kell vezetni
Feljelentett pilisi képviselő: Állítólag a lányomnak egy barátnőjét zaklattam, csak még azt sem tudom, melyiket
Novemberi nyugdíjkorrekció: háromszor több pénzhez jut egy „szupernyugdíjas”, mint egy átlagos
„Bízom benne, hogy ekkora terrorra nem képes a Fidesz azért” – erőszakosabb lett a közbeszéd?
Török Gábor: A Szőlő utcai ügy újra rámutat, hogy a Fidesznek van Achilles-sarka
