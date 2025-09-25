gulyás gergelykormányinfószőlő utcai javítóintézetsemjén zsolt
Belföld

Gulyás Gergely: Példátlan rágalmazás-hadjárat folyik

2025. 09. 25. 10:00
Cikkünk frissül!

Gulyás Gergely az Otthon Start Programmal kezdte a Kormányinfót. Elmondta, hogy az ügyintézések zökkenőmentesen haladnak, a kereslet nem csökken. Napi ezer igénylés érkezik be, 15 ezer körül van a száma azoknak, akik 3 hét alatt a hitelt igényelték.

A miniszter ezután hosszan sorolta a családtámogatásokat, majd a nemzeti konzultációról beszélt. Elárulta, hogy az egyik kérdés arra vonatkozik majd, hogy Magyarország az olcsó orosz energia helyett máshonnan szerezzen-e be gázt. A miniszter szerint 10 milliárd dollárba kerülne a leválás. Gulyás elmondta, Orbán közölte is tegnap Trumppal, hogy Magyarország és Oroszország között ez a gazdasági kapcsolat fennmarad. Ezután az közölte, hogy hat havi fegyverpénzt fizetnek ki, a határvadászoknak is. A tisztjelölt hallgatóknak is biztosítanának fegyverpénzt. A juttatást jövő februárban fizetik majd ki.

A kormány tárgyalt a Szőlő utcai gyermekotthon ügyéről is. Példátlan rágalmazás-hadjárat van, kiskorú sérelemére elkövetett bűntény nincs – jelentette ki. A politikusok ártatlanságához nem férhet kétség – tette hozzá.

Ami ennél fontosabb: zéró tolerancia van a pedofil bűncselekményekkel szemben.

A kormánynak nincs titkolni valója – mondta még ezzel kapcsolatban. Szerint éveket kell börtönben töltenie annak, aki valótlan rágalmakat és hazugságokat közöl. És ebben úgy látja, hogy a sajtónak is nagy szerepe van.

Gulyás beszélt Magyar Péter mentelmi jogáról is. Szerinte ebből is kiderül, hogy Magyar Brüsszel kitartottja. A kormány a fegyverviselés szabályaival is foglalkozott. Gulyás szerint a szabályok most is világosak, semmilyen fegyvert nem lehet gyűlésre vinni.

Trumpot kell megkérdezni, hogyan reagált a miniszterelnökkel folytatott beszélgetésre

– válaszolt az első újságírói kérdésre a miniszter. De szerinte az amerikai miniszterelnök érti, hogy mit jelentenek az árbeli különbségek.

Tuzson Bence jelentésével kapcsolatban azt mondta, hogy a rágalmak miatt hozták ennyire gyorsan nyilvánosságra a jelentést.

A Szőlői utcai javítóintézet ügyével kapcsolatban szóba került a Kocsis Máté által mondott megtorlás is. Gulyás erre úgy reagál, hogy:

ma is vannak a büntetőjognak világos szabályai. Ennél súlyosabb esete nincs a rágalmazásnak és becsületsértésnek, mint ami itt történt.

A 444 rákérdezett a kormánypárti újságok lejáratásaira. Gulyás szerint vannak olyan vádak, amiket ha valaki alaptalanul fogalmaz meg, akkor az büntetendő.

A lakásfelújítási támogatási programmal kapcsolatban egyelőre nem döntött a kormány, mert nem tudják, hogy bírja-e az építőipar. Így ezzel még várnak.

