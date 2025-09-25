Bese Gergő: Az AVH épületében felvázolták a lehetőségeimet: önmagam fejezem be az életem, vagy elhagyom az országot

Ma, szeptember 23-án ünnepeljük Szent Pió atyát – ezzel a felütéssel tett közzé Facebook-posztot kedden Bese Gergő, szúrta ki a Gulyásagyú Média. Beséről a nyilvánosság számára tavaly szeptemberben, a Válasz Online cikkéből derült ki, hogy melegpartikra járt és pornóoldalakra is felkerült az interneten. A lap ugyanakkor azt írta, hogy addigra a legfelsőbb kormányzati köröket megjárta egy akta, amely ezt hivatott bizonyítani. Bese a Fidesz sztárpapjának számított, ő volt az, aki többek között felszentelte Orbán Viktor hivatalát, a Karmelita kolostort, a kormánypárti Pesti Srácok és Megafon irodáit is.

Bese a posztban egyebek mellett arról is ír, hogy sorstársként, sőt védelmezőként tekint Szent Pio atyára tavaly nyár óta. A bejegyzés különös része viszont csak ezt követően érkezik, és szintén arra utal, hogy a kormányoldalon egy hónappal a Válasz Online cikke előtt már tudtak Bese viselt dolgairól.

Amikor 2024. augusztus 7-én, az AVH épületében (Alkotmányvédelmi Hivatal) a szemembe mondták, hogy a kormány kimondta rám a halálos ítéletet és az addigi papi/tanári életemnek vége nagyon megrémültem.

Bese a posztjában azt is leírta, mit jelentett a „halálos ítélet”:

Különösen akkor, amikor felvázolták a lehetőségeimet: vagy önmagam fejezem be az életemet (!) vagy elhagyom az országot. Ennyi. Semmi más lehetőség nem kínálkozott előttem.

Ezt követően arról írt, hogy ijedtségét „Isten szeretettel kárpótolta”, a legszebb ajándék számára pedig augusztus 30-án, a Szeretetláng találkozón következett: „Akkor már csak napjaim voltak hátra, és a lelkemet nagyon megtiporták az események és persze a bizonytalanság. Több órát gyóntattam, majd a szentségimádáson mindent oda tettem Jézus elé. Ekkor jött Pió atya ölelése. Jim Blount atya az oltárhoz érkezett, oda adott nekem egy műanyag ruha tartót és kivett belőle egy barna habitust. Én megláttam a szent ruhát, az atyára tekintettem, ő pedig egy szó nélkül rámterítette azt. Majd így szólt: Pió atya átölelt és megáldott téged!”

Posztját végül Bese – aki később Ausztriában keresett állást püspököknél, hiába, és tavaly novemberben újraélesztette a botrány idején zárolt közösségi oldalát – azzal zárta: