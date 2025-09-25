Trumpék ügyészségi vizsgálatot indítanak Soros György alapítványa ellen

A washingtoni igazságügyi minisztérium egyik magas rangú tisztviselője több amerikai ügyészi hivatalt is arra utasított, hogy készítsenek vizsgálati terveket a Soros György által alapított Open Society Foundations (Nyílt Társadalom Alapítványok) ellen – írja a New York Times. Ez kísértetiesen hasonlít a magyar kormány korábbi, hasonló jellegű támadásaihoz.

A lap által is megtekintett irat azt jelzi, hogy az amerikai Igazságügyi Minisztérium, amely a hagyományok szerint távol tartja magát a politikai befolyástól, most követi az amerikai elnök nyilvános felszólítását, melyben Soros és más, Donald Trump által ellenségnek tekintett személyek börtönbe zárását követelte.

A memorandumot az igazságügyi miniszter irodájának egyik jogásza adta ki, és felszólította többek között New York, Washington és Chicago szövetségi ügyészeit, hogy mérlegeljék vádemelések előkészítését olyan bűncselekményekkel kapcsolatban, mint a szervezett bűnözés elleni törvény (RICO) megsértése, gyújtogatás, információs rendszer felhasználásával elkövetett csalás és terrorizmus támogatása.

Az irat a Capital Research Center nevű konzervatív kutatóintézet egyik jelentésére hivatkozott, amely azt állította, hogy Soros hálózata több mint 80 millió dollárt juttatott olyan csoportoknak, amelyek terrorizmushoz vagy szélsőséges erőszakhoz köthetők – ezt az alapítvány határozottan tagadja.

A lépés egybeesik Trump újabb, Soros elleni támadásaival, amelyeket a jobboldali aktivista, Charlie Kirk meggyilkolása után egy magasabb szintre emelt, és hozzá lehet kapcsolni ahhoz a követeléséhez is, miszerint vádat kell emelni James Comey volt FBI-igazgató és Letitia James, New York állam főügyésze ellen.

Az igazságügyi minisztérium szóvivője, Chad Gilmartin az intézkedést a közbiztonság védelmével indokolta, míg az Open Society Foundations, amelyben az utóbbi időben nagyobb szerepet vállal Alexander Soros, az üzletember fia, politikai indíttatású támadásnak minősítette a vizsgálatot, amely szerinte a szólásszabadság és a demokrácia elnyomását célozza. Az alapítvány több mint száz, jellemzően liberális közéleti személyiséggel közösen kiadott nyilatkozatban ítélte el a politikai erőszakot, és figyelmeztetett, hogy annak ürügyként való felhasználása veszélyezteti a civil társadalmat.

A Magyarországon történt hasonló események felidézéséhez ajánljuk 2019-es cikkünket, amelyben George Birnbaum, Arthur Finkelstein üzlettársa először beszélt arról, hogyan dolgozták ki a Soros Györgyöt támadó kampányt a Fidesz számára és hogyan lett a magyar származású milliárdosból a világ bármely országában felhasználható bűnbak.