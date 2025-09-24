„Ha nem adod oda az órádat, akkor leszúrlak, az sem érdekel, ha börtönbe kerülök” – így fenyegetett egy vonatra váró férfit a rabló

Rablás bűntette miatt állítja bíróság elé a Nagykátai Járási Ügyészség azt a két férfit, akik tavaly májusban kiraboltak egy vonatra várakozó férfit a tápiószelei vasútállomáson.

A Pest Vármegyei Főügyészség közleménye szerint a tápiószelei vasútállomáson várakozott a későbbi áldozat, amikor a két vádlott leült mellé. A két férfi cigarettát és némi aprópénzt kért a férfitől, aki jóindulattal adott nekik. Ezt követően pillantották meg az elkövetők a férfi kezén lévő karórát.

Az egyik többszörösen büntetett előéletű terhelt ekkor azzal fenyegette a vonatra váró férfit, hogy:

ha nem adja oda karóráját és ötezer forintot, akkor megöli őt, leszúrja, mert az sem érdekli, ha börtönbe kerül.

Az áldozat félelmében átadta a karóráját az elkövetőknek, de nekik ez sem volt elég. A két férfi kivette a rémült férfi táskájából a benne lévő pénzt, és még a vonatjegyét is elvették, majd az érkező vonattal továbbálltak.

A rablók a zsákmányolt, közel 40.000 forintból élelmiszert és új pszichoaktív anyagot vásároltak. A fenyegetéssel elvett karórát a nyomozás során lefoglalták és visszaadták a tulajdonosának. Az ügyészség letöltendő börtönbüntetést kért az elkövetőkre.

