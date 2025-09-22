Magyar Péter elárulta, honnan hová tarthat az október 23-i tüntetése

– írja Magyar Péter a Facebookon az esemény részleteiről.

Mivel a Kossuth tér kicsi lenne az emberséges és működő Magyarország mellett kiálló százezreknek, így várhatóan a Hősök terére vonulunk és ott tartjuk a megemlékezést.

Battonyától Hegyeshalomig, Lentitől Záhonyig együtt állunk ki az 1956-os forradalom eszméje és a valóban független, valóban szuverén Magyarország mellett. Add tovább és hozz magaddal még két embert