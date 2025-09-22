magyar pétertüntetésoktóber 23kossuth tér
Magyar Péter elárulta, honnan hová tarthat az október 23-i tüntetése

Szajki Bálint / 24.hu
2025. 09. 22. 16:59
Október 23-án 14 órakor indul a Nemzeti menet Budapesten a Deák Ferenc térről.

– írja Magyar Péter a Facebookon az esemény részleteiről.

Mivel a Kossuth tér kicsi lenne az emberséges és működő Magyarország mellett kiálló százezreknek, így várhatóan a Hősök terére vonulunk és ott tartjuk a megemlékezést.
Battonyától Hegyeshalomig, Lentitől Záhonyig együtt állunk ki az 1956-os forradalom eszméje és a valóban független, valóban szuverén Magyarország mellett. Add tovább és hozz magaddal még két embert

– teszi hozzá. A posztot végül egy verssel zárta:

Nem érti ezt az a sok ember,
Mi áradt itt meg, mint a tenger?
Miért remegtek világrendek?

Orbán Viktor a Digitális Polgári Körök szombati találkozóján jelentette be, hogy október 23-án Békemenetet fognak tartani. A Tisza legutóbb Kötcsén tartott nagyobb tüntetést, A fideszes kötcsei piknik árnyékában. Itt Magyar Péter új szakértőket jelentett be.

