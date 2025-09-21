Rainer-Micsinyei Nóra: 10 milliárdok mentek el az adóként befizetett pénzünkből a kapcsolataink szennyezésére

Ópannon, prezidenti tisztelettel köszöntötte a megjelenteket Rainer-Micsinyei Nóra, a tüntetés első felszólalója, aki mondandóját azzal kezdte, hogy az elmúlt időszakban a kormány milliárdokat költött el a magyarok pénzéből gyűlöletkeltő reklámokra, plakátokra, hazugságokra épülő nemzeti konzultációkra.

10 milliárdok mentek el az adóként befizetett pénzünkből a kapcsolataink szennyezésére, eg yolyan országban, ahol hetente siklik ki egy vonat, a betegek pedig maguk vihetik a vécépapírt a kórházakba – folytatta a humorista, majd Orbán Viktor nemzetki konzultációjára utalva megjegyezte: neki is van pár kérdése:

Támogatja-e ön, hogy egy zsírra szállt porról egy kormányinfón ki lehessen mondani, hogy penész?

Támogatja-e ön, hogy olyan köztársasági elnökünk legyen, aki egyedül is megírhat egy Facebook-posztot?

Egyetért-e ön azzal, hogy a kormány az adóforintjainkat zebrákra, antilopokra, százmilliós táskákra költi, miközben a magyarok harmada a létminumum alatt él?

Támogatja-e ön, hogy Lázár János a fizetéséért cserébe még az első halálos baleset előtt kezdjen valamit a magyar közlekedéssel?

Egyetért-e ön azzal, hogy Orbán Viktor, a kormánytagok és rokonaik állami pénzen magánrepülővel járjanak jachtozni, miközben a magyarok többsége egy balatoni nyaralást sem tud megengedni magának?

Támogatja-e ön, hogy a magát gyermekvédőnek nevező kormány továbbra is letussolhasson súlyos, rendszerszíntű gyerkmekotthoni visszaéléseket?

Egyetért-e ön azzal, hogy másfél évvel akegyelmi botrány után még mindig nem tudjuk, kinek a klérésére adott kegyelmet Novák Katalin egy pedofil bűnöző bűnsegédjének?

A kormány kötelességének tartja-e nyilvánosságra hozni, hogy kik azok a magasrangú fideszes politikusok, akiknek a Szőlő utcai intézet volt igazgatója gyerekeket szolgáltatott?

Egyetért-e azzal, hogy a miniszterelnök legújabb kedvence egy olyan rapper, aki a nők bántalmazására buzdít, miközben a magyar kormány nem nyújt segítő jobbot a családon belüli erőszak áldozatául esett áldozatoknak?

Egyetért-e ön azzal, hogy Orbán Viktor poloskának nevezi és megfosztja emberi méltóságuktól azokat a személyeket, akikkel nem egyezik a politikai véleménye?

Szeretne-e olyan országban élni, ami a gyűlöletkeltés helyett a szeretetre, a szolidaritásra és az összefogásra épül?

Szeretne olyan országban élni, ahol a politikusok nem arra játszanak, hogy az emberek egymás torkának ugorjanak?

Szeretne-e olyan országban élni, ahol az embereknek nem kell félniük megszólalni, ahol olyanok is tudnak egymással beszégetni, akik történetesen nem értenek mindenben egyet?

Rainer-Micsinyei szerint többek között ezekről a kérdésekről kell majd dönteni a magyar embereknek jövő áprilisban, ezért arra biztatott mindnekit, hogy menjen el szavazni a következő választáson.