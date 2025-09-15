Nőket zaklatott egy férfi Szekszárdon, egyikük épp a kisgyermekével sétált

Több nőt is zaklatott egy 26 éves férfi Szekszárdon. A Tolna Vármegyei Rendőr-főkapitányság tájékoztatása szerint egy nő kért segítséget a napokban, miután egy férfi odalépett hozzá, és miközben trágár módon kiabált vele és ütésre emelte a kezét. A nő természetesen nagyon megijedt a férfitől.

Ugyanezen a napon egy kisgyermekével sétáló hölgy is ugyanilyen bejelentést tett. A nő elmondta, hogy korábban is zaklatta már a férfi az utcán úgy, hogy felé futott, mintha bántalmazni akarná.

Személyleírás alapján a rendőrök azonosították az általuk jól ismert zaklatót, majd elfogták. A 26 éves szekszárdi férfit zaklatás vétségével gyanúsították meg. A nyomozók vizsgálják, hogy a férfi másokkal szemben is követett-e el hasonló bűncselekményeket.

