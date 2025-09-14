Magyar Péter megdöbbent, meddig tekerte fel Orbán a „gyűlöletgenerátort”

Vasárnap egy Facebook-posztban reagált Magyar Péter a miniszterelnök szombati poloskázós videójára.
Amint arról beszámoltunk, Orbán Viktor tegnap meglátogatta a Harcosok Klubja első edzőtáborát, és az általa közzétett videóban az látszik, hogy a szállásán az erkély tele van poloskával, amiket a kormányfő kíméletlenül lesöpör a helyükről.
Csakis poloskamentesen
– fogalmazott Orbán, egy megjegyzésre (miszerint: „miniszterelnök úr, még sok van, az a baj”) pedig így reagált:
nem baj, szorgalmasnak kell lenni, mindenki sorra kerül.
Az utalás egyértelmű, hiszen az idén március 15-én elhangzott kormányfői beszédből az kavarta a legnagyobb vihart, amikor Orbán a politikai ellenfeleire utalva úgy fogalmazott: „átteleltek a poloskák”, akiket a tavaszi nagytakarítással el fognak söpörni.
Magyar Péter egy történelmi utalással vezeti fel a reakcióját a tegnapi videóra. Felidézi, hogy 1994-ben Ruandában azzal uszítottak az állami rádióban, hogy »tapossátok el a csótányokat«, és erre a felhívásra pár hét alatt egymillió embert gyilkoltak le.
Orbán Viktor poloskázik, eltaposandó rovarokról beszél, és azt mondja mindenki sorra kerül. Egészen elképesztő, hogy a magyar történelemből is ismert virtigli uszító gyűlöletbeszéd elhangozhat egy hivatalban lévő miniszterelnöktől. Minél inkább érzi Orbán, hogy elveszítette az emberek bizalmát, annál magasabbra tekeri a gyűlöletgenerátort
– fogalmaz a Tisza Párt elnöke, aki a posztját a híveinek szánt gondolattal zárja: „Közösen, békésen, mosolyogva lezárjuk a rendszerváltás utáni leggyalázatosabb időszakot, és új fejezetet nyitunk a magyar történelemben. A gyűlölet karmestere pedig oda kerül, ahová való.”