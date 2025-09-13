orbán viktorpoloskavideó
„Mindenki sorra kerül” – Orbán Viktor visszatért a poloskázáshoz

Orbán Viktor / Facebook
admin Rugli Tamás
2025. 09. 13. 19:15
Orbán Viktor / Facebook

Ezen a hétvégén tartja a Fidesz féle Harcosok Klubja az első edzőtáborát amin a jelek szerint Orbán Viktor is tiszteletét teszi. Minderre úgy utalt a miniszterelnök, hogy közzétett egy videót a közösségi oldalán, a leírásban jelezve, hogy ő is az edzőtáborba készül.

Csakis poloskamentesen

– tette hozzá, szavaira pedig a videó csak ráerősít.

Abban ugyanis az látható, hogy a helyen, ahol Orbán megszáll, az erkély tele van poloskával, amiket a kormányfő kíméletlenül lesöpör a helyükről. Aztán odakiabál egy, a videóban nem látható nőnek, hogy nála is ennyi poloska van-e, mert nála beette őket a fene, és ez borzalmas.

Majd vágás után egy másik női hang kiabál, hogy „miniszterelnök úr, még sok van, az a baj”, amit Orbán azzal nyugtázott, hogy nem baj, szorgalmasnak kell lenni,

mindenki sorra kerül.

Mindez azután történik, hogy Charlie Kirk meggyilkolása óta a fél világ marcangolja magát, amiért burjánzik a politikai erőszak, és egymás után születnek olyan vélemények oldalaktól függetlenül, hogy Kirk meggyilkolása üzenet kell legyen, hogy a feszültséget nem szabad tovább élezni. Orbán viszont visszatért a poloskákhoz, amiket a március 15-i beszédében emlegetett először. Azon a közvélemény annyira felháborodott, hogy pár nappal később pontosította a miniszterelnök, hogy poloska alatt csak Magyar Pétert érti, nem minden olyan embert, aki nem ért egyet a politikájával.

