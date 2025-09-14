a nap legfontosabb híreihírösszefoglaló
Belföld

A nap legfontosabb hírei – 2025. szeptember 14.

Varga Jennifer / 24.hu
24.hu
2025. 09. 14. 20:54
Varga Jennifer / 24.hu

A verbális erőszak fizikai erőszakot szül – mondta Lázár azután, hogy Orbán újra poloskázott
Kötelet követelt Ruszin-Szendi nyakára egy kommentelő
„Bármely magára valamit is adó férfit sértene ez” – elborult a magyar birkózó, miután ellenfele a nemi szervére markolt
Mezey Györgybe belecsapott a villám
Mészáros Lőrinc öccséé az a ház, amelyet a kormánypropaganda a Tisza alelnökének családjához próbált kötni
