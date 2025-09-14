Két hét alatt két és fél millió forintot adományoztak a nyugdíjasok Iványiék egyesületének

Eddig két és fél millió forintnyi élelmiszer-utalványt kapott adományként az Oltalom Karitatív Egyesület. Az Egyesület vezetője, Iványi Gábor az RTL Híradójának nyilatkozott arról, hogy a nyugdíjasok élelmiszer-utalványát sokan máris nekik adták, ami nagy segítséget jelent nekik, hogy beszerezhessék az alapanyagokat az általuk kiosztott, napi négyszáz adag ételhez. Adó- és járuléktartozásokra hivatkozva ugyanis a NAV folyamatosan inkasszó alá vonja a szervezet számlájára érkező pénzt.

Az utalványokat szeptember 1-jén kezdték el postázni.

Nemcsak az Oltalom Dankó utcai központjában, hanem egy újlipótvárosi könyvesboltban is gyűjtik őket – eddig másfél millió forintnyi utalvány érkezett csak a boltba.

A nyugdíjas élelmiszer-utalvány személyenként jár, egy arra jogosult személynek egy alkalommal, és hideg élelmiszer vásárlására lehet fordítani.