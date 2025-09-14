Vasárnap hajnalban dróntámadás ért egy olajfinomítót a Leningrádi területen Oroszországban. Az üzemben robbanások voltak és tűz ütött ki – írta az Ukrajinszka Pravda beszámolója alapján az Index.

A csapás a KINEF nevű vállalat telephelyét érte, amely Oroszország egyik legnagyobb olajfinomítója. Az üzem Kirisi városában fekszik, körülbelül 800 kilométerre az ukrán határtól. A finomítóban évi mintegy 10 millió tonna olajat állítanak elő, amikből üzemanyag is készül. A cég fontos eleme az orosz energiainfrastruktúrának. A helyi hatóságok egyelőre nem nyilatkoztak az esettel kapcsolatban.

17eme frappe en 40 jours sur une 12e raffinerie, Raffinerie de Kinef, région de Léningrad, deuxième plus grosse raffinerie de pétrole de Russie pic.twitter.com/syQ09EsE0v — Kamylle 🧜🏻‍♀️ (@ZeodrakeV) September 14, 2025

Az olajfinomítóban keletkezett tűzről videó is készült, amelyet itt nézhet meg.

Szombat este egy ukrán drón csapódott be egy oroszországi gyárba a Permi területen.