Ukrán dróntámadás Oroszország egyik legnagyobb olajfinomítója ellen

2025. 09. 14. 09:52
Vasárnap hajnalban dróntámadás ért egy olajfinomítót a Leningrádi területen Oroszországban. Az üzemben robbanások voltak és tűz ütött ki – írta az Ukrajinszka Pravda beszámolója alapján az Index.

A csapás a KINEF nevű vállalat telephelyét érte, amely Oroszország egyik legnagyobb olajfinomítója. Az üzem Kirisi városában fekszik, körülbelül 800 kilométerre az ukrán határtól. A finomítóban évi mintegy 10 millió tonna olajat állítanak elő, amikből üzemanyag is készül. A cég fontos eleme az orosz energiainfrastruktúrának. A helyi hatóságok egyelőre nem nyilatkoztak az esettel kapcsolatban.

Az olajfinomítóban keletkezett tűzről videó is készült, amelyet itt nézhet meg.

Szombat este egy ukrán drón csapódott be egy oroszországi gyárba a Permi területen.

