Magyarországot kikerülve kezdheti el Ukrajna és Moldova az uniós csatlakozási tárgyalások első fordulóját

Az Európai Uniós egy „egyedülálló” megoldásban állapodott meg, hogy Magyarország vétója ellenére is folytatódhasson Ukrajna és Moldova EU-csatlakozási folyamata – jelentette be a minap Budapesten tárgyaló ukrán miniszterelnök-helyettes szombaton.

Tarasz Kacska arról beszélt, hogy normális esetben egyetlen tagállam kifogása esetén is leállítják a tárgyalásokat, de ebben az esetben az EU és az Európai Bizottság Budapest jóváhagyását megvárva folytatja a referenciaértékek meghatározását és a technikai előkészületeket

A hivatalos csatlakozási tárgyalásokhoz továbbra is egyhangú beleegyezés szükséges, de mire Ukrajna minden feltételt teljesít, addigra Magyarország visszavonhatja vétóját. A legtöbb EU-tagállam támogatja Magyarország megkerülését a tárgyalási „klaszterek” megnyitása érdekében, hasonlóan Litvánia javaslatához, hogy a magyar részvétel nélkül folytassák a technikai tárgyalásokat – írta a Kyiv Independent.

A cikk hozzátette: Magyarország továbbra is az egyetlen tagállam, amely ellenzi Ukrajna csatlakozását, hivatkozva a magyar gazdákra és az élelmezésbiztonságra nehezedő fenyegetésekre. Az EU fontolgatja a lehetőségeket, hogy korlátozza Magyarország képességét a folyamat blokkolására, és állítólag már készen áll a „B-terv és a C-terv” is.